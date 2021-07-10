這周的幣圈相對清淡，ARK女股神的ETF再怎麼快，也要三個多月審核才有結果。如果通過，全球高達九兆美元市場資金將蜂擁而至，對加密貨幣市場來說是超級利多，但八字都還沒一撇，投資人當然觀望。中國則繼續打壓境內加密貨幣產業，替自家的數位人民幣鋪路，投資人對此利空也開始習慣，不再有劇烈反應。

市場接下來關注的將是七月十八日，灰度信託高達一萬六千多枚比特幣的解鎖。至截稿日，GBTC仍折價約十二％左右，投資人持有六個月後，能否抑制拋售變現的衝動，將是市場關注焦點，這批解鎖恐怕也是驅動幣價波動放大的起爆點。不過對於長線投資人來說，有可能又是一個掃貨的大好機會。

根據Glassnode統計，七月三日當天，持有千枚比特幣以上的巨鯨大戶又在市場搜刮了六萬多枚比特幣。從五月份修正以來，大戶錢包已增持十二萬七三九枚比特幣，反觀散戶錢包綜合減少了九萬七千多枚比特幣，這波修正的真正得益者已不言自明。

比特幣仍維持橫向整理，區間已從二萬八至四萬收斂到三萬至三萬八的區間。由於缺乏基本面利多，加上市場仍在觀望GBTC的解鎖狀況，投資人追價意願偏低。市場普遍預期GBTC的解鎖將會打破目前整理格局，屆時若真的引發拋售潮，關鍵支撐的二萬八千美元必須守住，否則幣價恐將進一步下探回檔至兩萬整數關卡。

資料來源：XQ全球贏家

本文作者:謝晨彥

(本文摘自《理財周刊1089期》)