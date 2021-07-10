今天， 在台灣一起與全世界的印度教徒慶祝這個重要的里程碑 在超過20年持續不斷的被迫害後 ， 聯合國公開發表報導就印度教大教皇尼希亞南達帕冉馬西瓦（SPH Nithyananda）上師和他的信徒的遭受宗教的迫害和印度教徒的屠殺事件等真相。

根據聯合國的報導，聯合國承認印度教最高教皇普世靈性導師尼希亞南達帕冉馬西瓦上師The Supreme Pontiff of Hinduism（以下尊稱SPH）、Jagatguru Mahasannidhanam（JGM）HDH Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam和凱拉薩（Kailasa）遭受的迫害。 在印度，許多新印度教激進分子，正在迫害印度教 Adi Shaiva 少數民族傳統的本土精神 （ASMT）。

凱拉薩聯盟婦女及兒童被不公正的暴行對待。(圖/台灣凱拉薩提供)

2021 年 6 月 25日，聯合國發表了一份報告，這份報告是聯合國人權事務高級專員承認凱拉薩聯盟的請求，帶給了Adi Shaivite群體的一大勝利。重點強調了承認對凱拉薩聯盟犯下不公正的暴行。 像是多年來，SPH Nithyanda 肩負著提升婦女和兒童未來的責任，但印度婦女和兒童的人權狀況仍持續惡化。 儘管公眾強烈抗議強姦、性暴力、基於性別的騷擾和殺害女嬰等侵害婦女和兒童的罪行，但仍無法遏制這些罪行。

印度教尼希亞南達帕冉馬西瓦上師從2003年起就面對被迫害，特別是對他基於吠陀經和阿戈瑪經授予女權先進的理念。很多對上師和他的信徒的攻擊，特別是女性信徒，有大量的法律戰，暗殺企圖，性騷擾和強姦，人格詆毀，令人羞愧的女性歧視及孩童的虐待，已經嚴肅的記錄在消除對女性歧視委員會（CEDAW）上並發表於聯合國的網站上。

印度教最高教皇 Nithyananda Paramashivam(SPH)。(圖/台灣凱拉薩提供)

SPH是 凱拉薩的復興者——古老的開悟文明，偉大的宇宙無國界印度教國家。 HDH是印度教的化身，是印度教的最高教皇（Jagadguru Mahasannidhanam）。 SPH 復興靈性能量和瑜伽的科學，並為人類創建了以寺廟為基礎的大學。 由 SPH 領導的凱拉薩聯盟、僧侶、僑民等正在為古老復興文明與全球和平而努力，並為人類提供超意識的突破。

SPH的成就

‧被尊為印度教的靈性導師，作品數量類別多，閱讀和觀看次數最多。

‧以 3 種語言（英語、泰米爾語和梵語）撰寫了 300 本書和 10000 篇文章，被翻譯成 50 種語言，標題超過 1000 個，華語的翻譯作品也在持續增加中。

‧超過 10000 小時的演講，超過 10 億的社交媒體瀏覽量。

‧被尊為奧義書、博伽梵歌、濕婆經、瑜伽經、阿什塔瓦克拉吉塔、耆那教等所有聖經的註釋者。

‧是國際公認的印度教領袖 ，獲獎最多。

‧被沃特金斯的《心靈、身體、精神》雜誌評為最具精神影響力的 100 位在世人物之一

‧10個古代印度教Sampradayas(傳統)的復興者

‧建立了世界上最大的印度教大學，在 110 個國家/地區設有衛星校區

‧1000+凱拉薩開悟生態系統的建立者

‧Over 100 Sarvajnapeethas(智慧寶座)的創始人和復興者

‧擁有超過 100 萬本書籍、100 萬本棕櫚葉經文和超過 2000 萬本電子書的最大印度教圖書館的收藏家

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