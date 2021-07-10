疫情延燒多月，終於贏來曙光！13日起全國疫情警戒第三級「微解封」，不少民眾悶壞了，等不及要走出戶外，「國家公園、國家風景區、休閒農場、森林遊樂區」等逾百戶外空間將有條件鬆綁，到底有哪些地方開放？又有什麼管制規範呢？

林務局原公布120條自然步道、17處國家森林遊樂區、3平地森林遊樂區、4處林業文化園區、81條林道將降載開放。不過其中羅東林管處考量防疫優先及地方夥伴關係，和宜蘭縣府研討後，決定防疫同步，轄區內太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區及所轄所有自然步道等育樂場域還是同步持續封閉至7月26日。

雖說有百餘戶外場域開放，但值得注意的是，有部分場域並不開放：

1.上述場域的室內場域、展示教育場館等暫不開放

2.阿里山鐵路、太平山碰碰車、烏來臺車等軌道設施，及山屋與通舖型住宿設施，也因不易維持社交距離，暫時不開放

3.到達路徑須經過部落、社區的場域，須尊重部落、社區意願，經與當地協調後，尊重在地意願，仍暫不開放。

（圖片來源 / 交通部）

●各森林育樂與教育場域將實施遊客人數管制：

1.入園人數降載為園區承載量四成，到達管制人數後採「一進一出」

2.入園遊客須佩戴口罩

3.避免戶外10人、室內5人以上群聚，須維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離

4.鼓勵遊客使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式

5.遊客入園實施體溫量測，並辦理實聯制，於入園時掃瞄QRcode或填寫聯絡資料

另外，太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數亦降載5成。農委會轄下的自然保留區、自然保護區與野生動物保護區等自然保護區，則比照國家公園生態保育區，維持暫停開放。民眾出發前可至台灣山林悠遊網查詢場域開放情形與人流管制上限。

（圖片來源 / 中央流行疫情指揮中心提供）

至於休閒農場部份，三級警戒期間並沒有禁止營業，但許多業者自行停業，13日起微解封，將會解除休閒農場的餐廳限制，並也依規範下可進行部分體驗活動。

農委會副主委黃金城表示，休閒農場中有各種設施，包括養雞養鴨、撈魚釣蝦，都在休閒農場的範圍內，基本上只要有進行場域內的降載，單一入口管制，避免群聚、保持適當社交距離都能遵守，不會去限制活動進行。不過仍有部分休閒農場對於是否開放，持保守態度，建議遊客要前往農場前，最好先打電話詢問。

雖說是微解封，但民眾仍需做好防疫措施，不可掉以輕心，避免疫情再度反撲，業者也應落實第一線服務人員健康管理，定期自我監測，有疑似症狀立即報告並就醫；易接觸遊客設施每天需至少2次消毒作業；遊客常出入的地點也應放置酒精，供遊客使用。

●森林育樂場域入園管制措施，一次瞭解

（圖片來源/康健雜誌提供）

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（圖片來源/康健雜誌提供）

（圖片來源/康健雜誌提供）