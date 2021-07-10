夏天，總能讓人有無限想像，可以是蔥綠的樹或是蔚藍的海。雖然今年由於疫情限制了活動空間，或許有人雀躍享受舒適空調，也有人鬱悶無法聞風踏浪，無論是哪一種，別忘了還有音樂這股超能力，跟著旋律讓想像力放肆，想去哪就去哪。今年夏天，Apple Music 邀請八年級超級新星團體「告五人」打造〈告五人的夏日夜生活〉夏日歌單。出道不到一年時間，他們就獲得金音獎最佳新人獎的肯定，最新專輯《運氣來得若有似無》更是一口氣入圍金曲獎四大獎項。

》》告五人的消暑良方

「悶住的夏天，讓我們一起在房間，把燈光調到最小，或是開冷氣、或是電風扇。」最重要的是，一定要配這張歌單：「音樂響起，我們就到自己的世界，好好享受聽覺給自己的那波海浪。」

》》聽聽雲安、哲謙和犬青的夏日夜生活提案

作為團長和鼓手的哲謙，挑選了兩首絕對具有夏日風情意義的代表歌曲，英格伯漢普汀克〈Quando Quando Quando〉和Gary Moore〈Walking by Myself〉。作為其他兩位的前輩，他希望這兩首世紀經典，前者的迷人嗓音和後者爽朗自在的藍調旋律，能為歌迷受限制的夏天，就算在房間內也能有一片輕鬆愉快。

身兼吉他手和主唱的雲安，同時也負責包辦樂團的詞曲創作，透過「日本音樂教父」久保田利伸〈La La La Love Song〉這首跨世代經典日劇《長假》的主題曲，有點迷人卻不黏膩的曲調，和王菲〈執迷不悔〉空靈、柔軟中帶有剛強的宣告勇敢去愛，再次用他細膩心思選歌，告訴歌迷夏天就是該有這樣的任性和氣度，「去感受屬於自己愛與糾纏的美好。」

而唯一的女性團員主唱犬青，也是團員中最年輕的一位，用來自挪威的年輕樂團boy pablo的〈Dance Baby!〉和也是發跡於校園的樂團，甜約翰的〈降雨機率〉，唱著不同語言卻有同樣舒服旋律、輕快曲風的獨立新搖滾，她表示：「在家慵懶也要聽歌想像自己是浪漫的在雨中跳舞！」