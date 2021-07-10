在mRNA疫苗技術獲得FDA的首肯後，許多藥廠龍頭對這項新的生醫技術趨之若鶩，而Moderna(莫德納)也進入下一階段，目標是改善每年的流感疫苗注射。因成功研發出 COVID-19 疫苗而一舉成名的Moderna，總部位於麻薩諸塞州劍橋市，已經在新型季節性流感疫苗的 1/2期臨床試驗中為第一位患者接種了疫苗。

傳統的流感疫苗主要利用雞胚蛋進行生產，效力只有40%至60%。Moderna認為雞胚蛋易導致疫苗病毒發生變異，且須提前6到9個月決定採用的病毒株，意味著必須用猜測的方式來預測可能造成季節性流感的病毒株。

Moderna正在開發mRNA-1010流感疫苗以對抗世界衛生組織(WHO)點名的幾種常見流感病毒株。mRNA-1010 的臨床試驗預計招募 180 名健康成人來測試疫苗的安全性、患者的反應以及疫苗的效果。

mRNA 疫苗技術的原理是將mRNA植入人體內，促使人體自然生成新冠病毒棘蛋白，再去刺激免疫反應，藉此保護人體免受病毒侵害。雖然mRNA疫苗技術遲至COVID-19疫苗才被主管機關批准，但該技術已有幾十年的研究進程。

早在2019年，Moderna便在針對特定的流感病毒株的臨床試驗中使用過mRNA疫苗，其第一期的資料顯示該mRNA疫苗對H10N8和H7N9流感病毒「耐受性良好且引發了強烈的免疫反應」。

最新的嘗試則是因應季節變化將該技術廣泛運用在A型流感的H1N1、H3N2和B型流感的山形株(Yamagata)與維多利亞株(Victoria)等多種病毒株上。

Moderna 進入臨床試驗，腹背受敵──從Sanofi(賽諾菲)到Pfizer (輝瑞)，再到 GlaxoSmithKline(GSK，葛蘭素史克)，這些藥廠巨頭一致認同隨著COVID-19疫苗的成功，mRNA將成為疫苗開發的新戰線。

不只Moderna投入mRNA疫苗的開發，今年6月，Sanofi和Translate Bio領先其他競爭對手，宣布將共同進行mRNA流感疫苗人體試驗。

Sanofi還表示每年將投入4億歐元到研發各種傳染病的mRNA疫苗，目標是成為mRNA疫苗的領導者。

而Pfizer開發的mRNA COVID-19疫苗去年搶先Moderna一步，在美國市場占上風。Pfizer認為mRNA疫苗技術將主導公司的未來，有效率高達95%的COVID-19疫苗將可驅動、改善每年的流感疫苗開發。GSK也正與CureVac攜手合作開發5種mRNA的臨床階段疫苗，該合作案的交易金額為2.94億美元。

除了流感疫苗之外，Moderna正在著手開發人類免疫缺乏病毒(HIV)、呼吸道融合病毒和其他病毒的疫苗，還有將一些疫苗組合成單劑疫苗；而其他藥廠早已搶得先機，例如Novavax正在進行COVID和流感的混合疫苗的動物試驗。

「呼吸道病毒聯合疫苗是我們mRNA疫苗戰略布局的重要關鍵。」Moderna執行長Stéphane Bancel在一份聲明提到：「我們的願景是開發出一支mRNA聯合疫苗，這樣人們只要每年秋天施打一劑，便能獲得保護，免於難纏的呼吸道病毒侵擾。」