疫情爆發以來，升上三級警戒，許多人分流上班、在家上班，甚至被迫放無薪假，如果加上孩子停課，還得扛上不停學的壓力，每天悶在家中減少非必要外出，簡直悶壞了。許多風景區、夜市已經出現人潮，顯見防疫疲勞出現。有時候，防疫比的不是誰最厲害，而是那口氣誰撐的最久，身心科醫師姜學斌分享防疫疲勞的情況下，該怎麼照顧自己。

●認識防疫疲勞：可預期的自然狀況

防疫疲勞（Pandemic fatigue），是指因為情緒、過往經驗或者各種認知影響，隨著時間過去，漸漸對於建議要採取保護性的防疫行為失去動機。一旦公共衛生危機持續，防疫疲勞是自然會發生且可預期的。姜學斌醫師指出，影響防疫是否疲勞的關鍵，是政府與環境所提供的機會（Opportunity）與個人的能力（Capability）。

●預防防疫疲勞 你可以這樣做

防疫疲勞很難避免，但是可以盡量預防。在個人身心調整這部分，姜學斌醫師提出幾點建議：

1.提升自我效能：

自我效能是指心智與行為上，是否認為自己是有能力的、做的事情是有效的。可以適時鼓勵自己與其他人，不吝嗇將感謝或疼惜說出來，幫自己與家人打氣。或者做些可以自我掌握的事情，創造生活中的小確幸：如下廚、種花、打掃、美術勞作、打電動破關都不錯。

2.增進自我覺察：

外在的壓力常常讓人活的很緊繃、需要隨時武裝自己。因此，隨時聆聽心裡的狀態很重要。累了就要休息、生氣就要宣洩，知道自己情緒在爆走狀態，就先嘗試轉移注意力與冷靜，順便適時提醒他人。先把情緒處理好，再來討論事情的處理法。

3.增強心理韌性：

面對壓力之後，是否可以恢復原本的元氣，保持自己的彈性與原則，我們稱為心理韌性。在疫情期間很多事情是無法掌握的，不要用無法控制的事情要求自己，也不要為無法負責的事情生氣。吃好、睡好、過的充實，把時間花在和你在乎的人好好相處很重要。

4.促進健康識能：現有許多假訊息流行（infodemic）的問題，這現象其實是全球化的，不只限於台灣。姜學斌醫師建議，不能確定來源的都先當成假訊息，不確定的資訊就不要轉傳。透過一些正確的、有公信力的管道得知疫情訊息，不要過度沉浸在恐慌式的新聞媒體當中。

●WHO：防疫措施越嚴格 越無法持久

政府端的作為，WHO也有建議，如收集並給予有證據的資訊與人民溝通；允許人民用低風險的方式繼續生活，嚴格限制對於部分人民無法持久，並給予可行的指引；廣納人民意見，成為解決方案的一環；理解並體諒人民經歷的所有困難，讓全民知道大家都不容易，並讓這些辛酸與堅韌被看見。

因此隨著確診人數下降，風景區、夜市出現人潮，防疫疲勞其實是一個全球化且可預見的現象。5月17日宣布高中職以下學校停課時，面對確診數三天累積656例，許多人高喊封城之際，指揮中心指揮官陳時中在記者會上曾提過，封城對整體健康、經濟影響都很大，「這種事不是越嚴越好」，真的封城「大家能關多久」？

●期待清零 不如規劃安全、低風險生活方式

姜學斌醫師提醒，預防防疫疲勞，從自身出發，可以嘗試鼓勵自己，知道自己情緒在臨界點時嘗試轉移注意力，吃好、睡好、過得充實，並避免傳遞假訊息。國家訂定封閉場所的標準，是有科學證據可支持的，只是這些訊息可能是好幾個月前的其他國家資料，因此依照現況進行滾動式修正有其必要。

因為防疫疲勞，很多人已經開始想像解封後要去那邊報復性消費或旅遊，但是COVID-19病毒已經進入社區，且台灣也己有Delta變異株，姜學斌醫師建議，與其執著確診數+0，或期待生活恢復成原本的狀態，不如放眼在如何安全或減少風險地生活。雖然是一個全新的未來，但也值得期待。