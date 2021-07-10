新冠變種病毒Delta印度株肆虐全球，多國疫情死灰復燃，摩根大通（JPMorgan）周四（8日）一項分析發現，菲律賓、祕魯、哥倫比亞、南非與泰國這五個經濟體，是新興市場中最容易受到新冠變種病毒Delta影響的成員，主因是疫苗接種率較低。

Delta變種病毒來勢洶洶，入侵全球多國引爆疫情復燃隱憂，Delta病毒在美國逐漸成主流，韓國單日新增確診病例破千，創下疫情以來新高，部分分析師將近期股市疲軟的主因，歸咎於Delta變種病毒蔓延所導致。

《路透社》報導，摩根大通分析指出，由於Delta變種病毒的傳染力較變種前明顯提升，部分國家的疫苗接種速度仍然趕不及病毒的蔓延，儘管該變種病毒重症和死亡率較低，但由於確診基數上升，政府應對疫情的限制措施也將面臨壓力。

分析稱，解除行動限制的條件，是依每個國家的疫苗接種門檻而異，因此最好的結果，即是國與國之間的相對表現；根據模型推演預估，菲律賓、南非、泰國、祕魯和哥倫比亞，若要恢復至疫情爆發前的水準，將要花上最久的時間，而新加坡、印度、土耳其和巴西則最短。

牛津經濟研究所報告顯示，由於行動限制逐步解除，拉丁美洲地區的經濟活動反彈力道十分強勁；報告表示，拉丁美洲地區未來不太可能重施行動限制的措施。

不過摩根大通警告，雖然拉丁美洲地區在面對疫情時，擁有出乎意料的亮眼表現，但同樣也要注意人流的上升，可能對公共衛生產生負面效果，導致新冠疫情惡化，動搖投資人信心，促使經濟的下行風險滋生。