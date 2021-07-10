指揮中心8日宣布三級警戒再度延長至7月26日，7月13日部分場所則有條件微解封，對此，民眾黨立委蔡壁如直批可笑，並質疑此舉只是執政者規避責任的脫詞，若疫情擴大或民生經濟繼續不振，就是民眾的錯？因為政府已經「微解封」已經盡力了？

蔡壁如9日在臉書表示，對於「解封」，各行各業都非常期待，因為再不解封就撐不下去了。疫情以來，她接到來自屏東、台南的果農、來自雲林的青農，還有數不清的、來自全國各地小吃業、自營商等等的陳情，他們撐不下去，跟政府申請紓困卻表格複雜、要填許多資料，但懷抱希望卻是破滅、落空，已經要借錢才能度日。

蔡壁如質疑，是不是為了不讓民生經濟崩盤，所以CDC公布了「微解封」，但看了「微解封」的規定，複雜到令人無所適從，沒有原則可循、部會間彼此矛盾：為什麼室內禁止5人，但揪團出遊只要不超過9人就可以？封閉的旅行車內會比室內安全嗎？文化部的電影院可以開放，教育部的圖書館就不可以？

曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如（左）重回第一線抗疫。（資料照／摘自蔡壁如臉書）

若要比產業經濟規模，蔡壁如指出，健身房可以有條件開放，為什麼補習班、安親班不能？而這種對比的例子舉不完。她批說，什麼都沒有準備好，複雜的「微解封」只是造成人民的困擾，也只是執政者規避責任的脫詞，假裝有規範，如果疫情因此擴大，就是民眾的錯？如果民生經濟繼續不振，是民眾自己的問題？因為政府已經「微解封」已經盡力了？

蔡壁如說，民眾在底層哀嚎，是因為疫苗不足，沒有足夠的疫苗讓民眾施打，這才是最根本的原因；至於微解封，蔡壁如認為仍有危險，除非7成以上民眾接種疫苗，且要對抗Delta病毒，接種疫苗人數至少要達到8成3，所以現在「微解封」想要安全度過，只能靠民眾自律。

最後，她強調，沒有足夠的疫苗，台灣變成一個必須靠民眾自律、自救的國家，是政府之恥。