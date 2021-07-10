全球晶圓代工龍頭台積電9日公告6月合併營收，達1484.71億元，月增32.1%、年增22.8％，第二季合併營收3721.46億元，較去年同期增加19.8％，雙雙創下歷史新高紀錄，就算在第二季5奈米手機處理器淡季下，也有高效能運算(HPC) 相關應用的需求將持續成長，第二季財測達成業績展望上緣。然而，台積電股價在外資發布看空報告後，一直無法回到6字頭，從無外資買賣超、股價走勢以及市場熱度可以看出一些端倪。

摩根士丹利證券於6月中旬發布一份報告，指出全球晶圓代工龍頭台積電在5奈米製程後，資本支出強度會更高，先進製程晶圓代工的投資回報率（ROI）出現結構性下滑，恐怕失去摩爾定律以來的成本優勢。報告指出，台積電身為關鍵的「技術推動者」，已成為全球半導體企業市值最大的公司，2021年也是摩爾定律發展的重要里程碑，但是資本支出提高許多，將失去與艾司摩爾（ASML）等關鍵設備供應商的議價能力。

報告甚至還提到，未來3~5年台積電放著的錢可能是「死錢」（dead money），由於台積電已經價格昂貴，現金殖利率也不到3%，對於台積電前景都是壓力。

不過，也有外資認為，台積電先進製程毛利率遲早會回到50%水準之上，加上台積電結構性調整，可戰勝周期性因素，不僅手機晶片有蘋果提早到2023年就先預訂產能，HPC方面更有來自AMD等客戶強勁需求，滿足資料中心、AI等需求，依舊看好台積電前景。

根據台積電財測顯示，第二季美元營收介於129～132億美元之間，季增1％，匯率以28.4美元換算，新台幣營收介於3663.60～3748.80億元之間，以目前繳交數據來看，達到業績展望上緣、順利達標。

台積電雖遭大摩調降前景評估，仍有多家外資看好台積電，但股價仍回不到600元關卡，9日收跌4元或0.68%、報在584元，站在所有均線之下。若從大摩發布報告後第一個交易日6月19日算起，截至7月9日，三大法人合計賣超15103張，外資就賣超17150張。此外，航運股成為今年台股最火熱的標的，成交比重達到4成，罕見擠下電子股，尤其以貨櫃三雄長榮、萬海、陽明最為火熱，成交量近期霸榜前三，台積電甚至只能排在老四地位。

也就是說，雖然台積電擁有先進技術獲得在半導體的獨特地位，甚至美國、歐洲以及日本相邀希望前往當地設廠，但在市場熱度不集中在半導體股的狀況下，台積電這檔台股權值王要拉動股價回到6字頭、甚至回到今年高點679元都頗有難度。

不過，台積電6月9日宣布，董事會核准今年首季盈餘每股配發2.75元現金股利，為該公司採季配息後新高，不僅在今年4月宣布3年資本支出達1000億美元，除了保證公司競爭能力保持領先，同時提高股息回饋股東。

此外，展望第三季，電子消費性產品進入拉貨階段，預料今年下半年的表現會優於上半年，加上5奈米製程需求打開，預料5/7奈米新產能將逐月拉高，包括5G手機、HPC、伺服器以及車用晶片等訂單強勁，台積電將在7月15日召開法說會，釋出對半導體前景與第三季財測，這也成為是否助攻資金回流電子股的關鍵指標。