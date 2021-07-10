對於中央疫情指揮官陳時中說，地方政府是民選，要對居民負責，地方也得視防疫需要，因時、因地調整；且各地方整府可以因應疫情和民情，做出最適切的判斷。宅神朱學恒認為，中央有種就扛起責任，「就想甩鍋給地方政府！」

中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，但各縣市政府做法不一，民眾看得霧煞煞，對此指揮官陳時中9日回應，適度放鬆是在整體疫情判斷之下，強度太強，違規的事情就多，防疫疲乏會及早出來，反而強度就不好；所以在這兩者取得平衡，相信地方政府都會從中做取決。

陳時中表示，有些人覺得太緊，有些人又覺得太鬆，這是兩難的情況，鬆綁的部分是屬於指引，各地方整府可以因應疫情和民情，做出最適切的判斷，沒有所謂同調不同調的問題，在三級範圍內可以做出彈性應用。

陳時中昨（8）日即表示，地方政府是民選，要對居民負責，會授權在三級範圍內進行管控。陳時中在記者會上解釋，因應疫情，每個地方都會有不同的疫情或情況，有些會加嚴，地方也得視防疫需要，因時、因地調整。他指出，民選地方政府要負責，在疫情緊張的時候，希望能及時因應，也是此次鬆綁非常重要的指導原則。

對此，宅神朱學恒9日晚間在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中認為，「中央甩鍋給地方，我是地方，我為什麼要聽你說解封我就解封？那些側翼到時候不停來洗版，我只要有一例確診，側翼就說，哈哈哈，你看，全台灣陪雙北坐牢。我有病啊？」

朱學恒痛批，「放那些側翼到處咬人，然後我還要遇到這種事情，我要聽你中央的話？中央有種就扛起責任，全部都是你的責任。不然就不要廢話，說什麼交給地方政府決定。你以為我們不知道？就想甩鍋給地方政府！」