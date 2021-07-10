大陸女星余玥是童星出身，2002年在清宮劇《格格要出嫁》飾演金蟾格格走紅，長大後與曹佑寧演出網劇《他在逆光中告白》也受到不少觀眾喜愛。然而她昔日在節目中自曝遭遇潛規則的影片，就突然在陸網瘋傳，變態過程更是讓網友聽了也心驚驚，直呼演藝圈太恐怖了吧！

童星出身的余玥，外型清新有氣質，曾演出《蜀山戰紀之劍俠傳奇》、《他在逆光中告白》等多部電視劇。然而她早前上節目自訴16歲遇潛規則的影片，就突然在陸網瘋傳，她在影片中勇敢說出這段不堪回憶，坦言第一次遇到潛規則就是在人生最黑暗時刻。

余玥餘悸猶存地還原第一次遇到潛規則的過程。(取自搜狐娛樂)

余玥還原當時過程，她說一開始與對方聊天的內容都很正常，也都是在專業範圍內的話題，不過隨著兩人商談時間越久，話題也慢慢走偏了，「就問我能不能接受這種怎麼樣…我說我不行了，我就希望好好拍戲。」

不過對方並沒有因此斷了不軌念頭，反而開始對她動手動腳，「一個年齡比我爸還大，然後我當時就...我記得我踢他，我一直鬧一直哭，他沒有得逞。」只是余玥也因此被對方撂下狠話：「之後關於妳的作品，我一部都不會讓它播出的。」

余玥在訪談中並未透露對方真實姓名或身分，只說她也因為這次經歷，開始對男性長輩有所恐懼，有次爸爸只是輕輕點她的肩膀問：「玥玥怎麼樣？」也讓她驚慌到瞬間甩開爸爸的手，坦言不自覺對成年長輩產生排斥。