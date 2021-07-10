台北市環南市場爆發群聚感染事件，中央與台北市政府在現場召開記者會。台北市長柯文哲稱他到環南市場開會，都是中央設計「請君入甕」的局。中央疫情指揮中心指揮官陳時中澄清表示，當天開記者會有跟北市府達成共識。前民進黨立委沈富雄表示，民進黨受不了柯文哲的聲量上去，他們想到對2024的影響，就受不了。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯文哲跟中央的角力，是很厭煩、很討厭的。因為如果把所有的政治考量、政治盤算通通抽離，其實這是沒什麼大不了的事。

沈富雄接著表示，這幾天以來，所有的綠電視台已經圍剿柯文哲非常兇，因為民進黨受不了柯文哲的聲量上去、他的黨聲量也上去了。民進黨看到柯文哲一路往上爬，就想到對2024的影響，所以是可忍，孰不可忍，他們已受不了。

沈富雄指出，柯文哲這一邊的責任是什麼？柯文哲說防疫是他的本行，好不容易碰到他這個專業是屬於防疫的，柯文哲就喜歡找一個新的名詞、找一個新的花樣、找一個新的出手方法，來顯出他的别出心裁。

沈富雄認為，民進黨就讓柯文哲演沒關係，影響不是很大。但是他們民進黨真的度量很狹窄，讓柯文哲表演，大不了就是這樣。柯文哲防疫第一個禮拜不錯，後來就有一點凌亂、有一點疏忽，所以看起來環南市場都有問題，但是後果其實都不嚴重。