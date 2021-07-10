航運族群9日受到美國總統拜登擬出手管制運價消息面影響，股價大跳水，類股指數重挫8.27%，外資也大賣貨櫃三雄，有分析師指出，拜登的這項計畫還沒有形成政策，充其量只治標不治本，運價還是會在高檔，但航運股股價短期可能仍將受到影響，也許拉回時反而會是好的進場時機。

台股9日開低走低，傳產、電子、金融類股全面下挫，盤中一度重挫逾250點，終場加權指數以17661.48點作收，下跌204.61點，成交值5428億元，三大法人同步賣超，共賣超471.28億元，其中，外資及陸資賣超金額最多，達417.81億元，自營商賣超47.12億元，投信賣超6.35億元。摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，其實跌幅並沒有重得很誇張，跌點主要落在航運以及傳產原物料族群， 探究原因，主要還是與美股有關。

鐘崑禎說，美國聯準會(Fed)釋出部分與升息、減碼QE有關的訊息，而減碼、升息是必經的過程，不需要太恐慌，同時，美股現在處在高檔，包括近期創新高的台股也是，如果要站穩創高的指數，必須適度地消化賣壓，類股輪動，台股萬八要成為常態，航運或原物料族群的資金勢必要回流到電子族群，等電子族群帶指數站穩後再回流，經由這樣良性的類股輪動推升大盤指數往上漲，因此對台股的下跌不需要太過恐慌。

至於貨櫃三雄跌勢慘重，長榮終場難逃跌停命運，萬海盤中一度被殺到跌停，陽明則是差一檔就跌停，外資也大賣貨櫃三雄，合計賣超逾6.5萬張，鐘崑禎指出，導致市場多殺多的原因是拜登想管制運價的消息，但這項計畫還不是真的已經形成政策，且這種做法只治標不治本，因為導致運價大漲的最大原因是缺工、缺櫃，而運價上漲，原物料成本增加，物價、民眾的消費都在漲，但薪水沒漲，政府發的就業金又高過薪水，使得中低階層缺乏就業意願，缺工問題越來越嚴重，因此，缺工問題不解決，要回到常態仍有難度。

鐘崑禎認為，在歐美解封以及第4季感恩節、耶誕節等消費旺季需求下，運價仍會在高檔，不過，短期航運族群股價可能仍會受到消息面影響，建議做短不如放長，不妨把時間拉長至2到3周來看，拉回分批布局，反而會是好買點。

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