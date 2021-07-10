全台血庫鬧血荒，台東庫存僅剩3天，在地小吃業者發起「秀捐血繃帶、送大份涼麵」活動。（蔡旻妤攝）

全台血庫鬧血荒，台東庫存僅剩3天，在地小吃業者發起「秀捐血繃帶、送大份涼麵」活動。（蔡旻妤攝）

全台三級警戒，民眾出門意願低，台東捐血中心指出，現正面臨20年來的血荒，庫存僅剩3天，呼籲民眾挽袖捐血。而台東1家涼麵業者推出「秀捐血繃帶免費換涼麵活動」，強調活動持續至「倒店那一天」，更因受到立委劉櫂豪的粉絲加持，業者笑稱近期拓展許多高齡客人；另由於目前國內大規模接種新冠疫苗，捐血中心提醒民眾不同疫苗有不同等待期。

深吸一口氣，民眾挽起袖子、別過頭準備捐血，在這之前，捐血站護理師也特地針對捐血椅及接觸的區域進行消毒，捐血者間也增加了隔板和距離，以確保捐血者的健康。醫護人員說，「現在1天不到5人，每種血型都很缺！」以往每天都有超過20人捐血，現在大家踏出家門意願低落，比起去年疫情期間，更顯冷清。

躺在捐血椅上的涼麵業者書瑜，想到必須過3個月後才能再度捐血，苦思該如何讓補足台東血庫，靈機一動想到「秀捐血繃帶、送大份涼麵」活動，她說，店裡離捐血中心不到500公尺，只要捐過血的民眾至店內亮出繃帶，大份涼麵免費送，口味可任選，然而至今活動兌換人數僅個位數，她呼籲大家別害羞！只要不倒店，活動將會一直持續下去。

特別的是，書瑜的店面位在台東學區附近，因此客人大部分是學生或年輕家長，日前立委劉櫂豪造訪並在臉書發文引發近2000人按讚，店內客群因此多了不少長輩，年齡層逐漸向上攀升，書瑜笑著說，近期許多阿公、阿嬤上門光臨，非常感謝大家支持。

此外，台東捐血站長江宜勳表示，近期全台民眾大規模施打新冠肺炎疫苗，施打也會影響等待捐血時間，若施打輝瑞、莫德納無需暫緩，若施打AZ、嬌生疫苗則須暫緩14天，請民眾多加注意或可洽詢捐血站人員。