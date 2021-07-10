「RM女神」宋智孝在主演新劇《來魔女食堂吧》中挑戰奇幻美艷魔女，她9日與南志鉉、蔡鍾協、河道權出席首爾記者會，被問到首度扮演魔女的心得，宋智孝透露自己一直都很想嘗試看看由小說改編的戲劇作品和奇幻題材，並且也想挑戰魔女這種角色，再加上看過劇本之後即深深著迷決定接演，對於華麗的造型吸引廣大粉絲的關注，她也謙虛將角色造型歸功於劇組的努力成果。

該劇改編自第三屆教保文庫故事徵集大賽獲獎作品的同名奇幻小說，劇情描述個性高冷的魔女趙熙羅（宋智孝 飾）經營著一間食堂，吃下其所製作之餐點便能實現願望，上門的顧客不惜出賣靈魂也想過上不同的生活，但許願之人其實必須付出相應代價的殘酷奇幻故事。本劇採事前製作模式拍攝，導演蘇在賢也提到劇組為了營造魅惑氛圍使用了許多美術作品，尤其是餐桌的價值竟高達數千萬韓圜（30萬元台幣以上），宋智孝當場驚呼「我不曉得欸，早知道就多看幾眼了」，意外展現她可愛又有趣的「懵智孝」本色。

這次與宋智孝搭檔主演的南志鉉、蔡鍾協雖然年紀尚輕，但童星出身的南志鉉近年來在愛情喜劇、古裝劇等多樣化的作品中都展現了強大演技，獲得了「沒有極限的（角色）消化能力」之美稱，導演蘇在賢坦言正是因為「鄭珍」這個角色難度很高，才特別拜託南志鉉來接演，相信絕對不會讓觀眾失望。而近期被譽為「最受矚目新星之一」的蔡鍾協，則靦腆表示劇中優秀演員太多，不敢以主演自居，謙虛的他在記者會後半段的搶答遊戲中，卻豪取716分海放了所有演員及2位導演，展現出不容小覷的潛力。

去年開始便持續在話題狗血劇《Penthouse上流戰爭》中飾演牆頭草聲樂老師的河道權也出席了記者會，他在劇中擔任魔女食堂的神祕贊助人「吳代表」，自爆其實和三位主演早已認識，與宋智孝在《Running Man》多次合作，和南志鉉共演電影《古山子，大東輿地圖》，也與蔡鍾協一起出演了電視劇《金牌救援：Stove League》，交遊廣闊也意外成為了現場焦點。該劇16日起，每周五在friDay影音、愛奇藝國際站、LINE TV、myVideo與韓國同日播出，一次更新2集。