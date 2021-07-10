美式賣場好市多物美價廉量又多，廣受民眾喜愛，許多速食店原料甚至也能買到。一名女網友到好市多買了滿福堡的麵包回家自己做，開心秀出成品「比原版的大2倍」，照片曝光讓2.5萬人全笑翻，直說根本財富自由。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文「自製麥當勞滿福堡開心，可是怎麼好像有點巨大」。原來是她到好市多買了馬芬堡回家自製豬肉滿福堡，卻把一整組的馬芬堡當成一片，等於是用了兩組下去做一個漢堡，厚度也變成麥當勞原版的2倍。

原PO買了馬芬堡後回家自製「麥當勞滿福堡」，成品還比原版大2倍，網友一看照片全笑翻。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO哭笑不得表示「我以為的一個皮原來是一組，現在飽炸了」。文章PO出後2.5萬網友點讚笑翻，超過2000則留言：「雙層即是飽」、「人家麥當勞豬肉可以Double，你是麵包直接Double」、「原來要這樣吃才會飽」、「財富自由的吃法」、「月初剛支薪可以奢侈一點沒關係」、「還以為是舒芙雷夾火腿蛋」、「人家包裝上明明有防呆說明啊XD」、「樓主是天才啊，我都沒想到」、「太天兵了」、「你吃的時候不會覺得下巴快脫臼嗎」。