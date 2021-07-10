微風信義7/10(六)休館暫停營業。（圖取自微風信義官方粉絲團）

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心8日正式宣布，延長全國「三級警戒」至7月26日止。位在北市信義商圈的微風信義百貨昨（9日）緊急通知員工，疑似館內櫃姐確診，閉店之後進行消毒，10日將休館暫停營業一天，11日恢復上班。

百貨公司確診連環爆！新光三越信義新天地A11、信義誠品7/4-5接連爆出有櫃姐和員工確診，進行休館全面清消之後，信義微風百貨官方粉絲團在9日深夜11:30左右，貼出公告10日將休館暫停營業一天，11日恢復上班。據內部員工私下透露，微風公文內容表示：「有專櫃同仁疑似確診」。

疫情期間，全台許多百貨公司、賣場已縮短營業時間，也有部分百貨暫停營業，民眾若真的有必要欲前往百貨、賣場消費，可事先查詢。

官網、臉書粉專。外出時戴好口罩，落實消毒工作。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專

線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。