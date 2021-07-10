美股跌後勁彈 道瓊上漲448點 三大指數創新高 05:082021/07/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股跌後勁彈 道瓊上漲448點 再創新高紀錄。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股前1個交易日因憂心全球經濟和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異病毒株散布而受挫，今天跌後出現勁彈走勢，終場再度改寫新高紀錄。 道瓊工業指數終場上漲448.23點，或1.30%，收在34870.16點；標準普爾500指數上漲48.73點，或1.13%，收在4369.55點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲142.13點，或0.98%，收在14701.92點。（譯者：徐睿承）1100710 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 落網殺手：目標不是滅口 海地總統遇刺身亡內幕曝光 - 國際 聯合國承認印度教最高教皇 Nithyananda 和凱拉薩遭受迫害 - 國際 駐韓大使夫人2度暴走打人 比利時怒了 要她立即返國 - 國際 佛羅里達州公寓坍塌事故 死者攀升至78人 - 國際 - 中央社 海地總統遇刺 涉案美國人稱僅替逮捕任務當翻譯 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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