義大利首位闖進溫網決賽的選手貝雷提尼。（美聯社資料照）

溫網男單決賽戲碼出爐，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在準決賽以7-6、7-5、7-5擊敗加拿大好手沙普瓦諾夫(Denis Shapovalov)，生涯第30次闖進大滿貫決賽（累積19冠）。喬柯維奇賽後表示「從比數上看不出，但他實際上陷入一場惡戰」，極力稱讚沙普瓦諾夫的勇猛。周日上演的決賽對手將是義大利貝雷提尼(Matteo Berrettini)。

喬柯維奇首盤與沙普瓦諾夫殺到搶7，第二盤打到5-5的時候，喬柯維奇關鍵破發連拿兩局，他坦承前兩盤都差點輸給這位22歲的年輕人。「我必須稱讚他今日和近幾周的好表現，他是個優秀的選手，我們未來還會常常看見他。」

沙普瓦諾夫賽前世界排名第15，在溫網一路歷經兩次五盤大戰，還以直落三淘汰英國名將莫瑞(Andy Murray)，雖在4強賽敗陣，但積分足以讓他重返世界前10。

另一方面，貝雷提尼以6-3、6-0、6-7、6-4擊敗波蘭球王胡卡茲(Hubert Hurkacz)，成為義大利首位打進溫網決賽的選手。碰巧歐國盃足球賽，義大利決賽對戰英格蘭，也將在溫網決賽同一天開打，看看貝雷提尼能否與同胞共創榮耀。

貝雷提尼說：「我需要幾個小時才能明白發生了什麼，我非常驚訝，我作夢也沒想過這種事。」義大利選手從沒殺進過溫網決賽，就是他們前一次打進大滿貫決賽也暌違45年了。

胡卡茲在8強戰淘汰傳奇人物費德勒(Roger Federer)，他自稱最喜歡打草地比賽，在這裡他可以使用擅長的撲球絕招。雖然打不贏貝雷提尼，這趟驚奇之旅也讓他的世界排名首度站上第15名。