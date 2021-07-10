台灣疫苗數量短缺，國民黨昨(9日)質疑，疾管署將國產疫苗生產、倉儲和物流人員納入優先施打對象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，疫苗相關人員都列在第2類，若這些人染疫，「我們大概也睡不著覺」。國民黨前立委蔡正元昨對此在臉書批評，陳時中這種想法實在壞透了，「今年6月六都死亡火化人數比去年陡增了32%，睡得著覺嗎？」。

蔡正元9日在臉書指出，「國民黨揭發陳時中，把高端、聯亞這兩家疫苗廠商所有『相關人員』全部列入第二類優先名單，施打國外進來的疫苗，這種捏造理由讓『自己人』優先施打疫苗的作法，使中央和地方防疫人員的第二類名單，從原本的9萬人膨脹到22.8萬人。」

蔡正元進一步質疑，高端和聯亞的「相關人員」，為什麼不能打自己生產的疫苗？不是說已經在作二期臨床了嗎？不是說免疫效果好得不得了嗎？不是說前副總統陳健仁也打過了這款嗎？幹嘛還要來搶打國外疫苗？因此他批評，「防疫人員列第二優先是應該的，高端和聯亞防了什麼疫？又算是那門子的防疫人員？」

關於陳時中的說詞，蔡正元認為，看那些搶殘劑疫苗的人，睡得著覺嗎？看那些來不及打疫苗而染疫的人，睡得著覺嗎？今年6月六都死亡火化人數，比去年陡增了32%，睡得著覺嗎？