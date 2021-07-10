桃園1名19歲少女小芳(化名)2017年8月深夜外出狂歡，當天中午回家時精神恍惚、走路搖晃，還穿著褲子小便，父母見狀嚇壞，以為她中邪，送醫後發現毒品反應；小芳回憶當晚遭1名男子餵食毒品後性侵，事後男子辯解是小芳自願服用，2人合意性交，但法官不採信，依乘機性交罪判男子3年2月徒刑。可上訴。

判決書指出，小芳在2017年8月深夜外出與朋友喝酒同樂，當天中午騎車回家時神情恍惚、精神渙散，不但連機車腳架都沒立好，任機車倒在路邊就搖搖晃晃進屋，甚至連褲子都沒脫就小便，讓父母親嚇死，以為她中邪，緊急送醫後果然驗出毒品反應，小芳也控訴遭同行男子性侵。

小芳控訴她在摩鐵房間遭餵食含有硝西泮成分的「咖啡包」等毒品後，即感到暈眩，就遭男子強壓性侵，之後還被帶到浴室任由對方清潔身體。遭控告的男子則解釋，當天是自然地發生性關係，而毒品是小芳自已願意吸食的，他沒有強迫、更無性侵；而另名也在旅館的男子說，當天小芳吸完毒品雖然有點亢奮、意識不正常、精神不清，但發生性關係是2人合意的，小芳事後還自行走到浴室洗澡。

遭控訴的男子還說，小芳之後還傳訊息說「你是想要我當你女朋友是嗎」、「我也想抱你」，語氣像是情侶，法院仍認為男子是藉小芳施用毒品後神智不清、趁機性侵，即便小芳是自願服用毒品，事後傳曖昧簡訊等，男子當天性侵對方已是事實，因此依乘機性交罪判男子3年2月徒刑。可上訴。

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