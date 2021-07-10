氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫約在36度左右，要防曬、防中暑；因低層盛行東南風、水氣略多，大氣仍不穩定，「太平洋高壓」的沉降作用，無法完全抑制午後的強對流，主要在山區發展，偶爾影響部分鄰近平地。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至13日各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍擴大。

中央氣象局發布高溫資訊指出，天氣高溫炎熱，今日中午前後花蓮縣縱谷，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台東縣縱谷，台北市、新北市盆地為黃色燈號，請注意。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，14日至17日「太平洋高壓」減弱東退，「東風波」移入，並逐漸發展成「季風低壓」；「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有劇烈降雨，其他時間亦有局部降雨的機率，各地區的最高氣溫下降。不過，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。