印度神童阿南德在最新的預言影片中提醒，由於火星和土星在相對位置上，因此七月的動盪不安會更明顯，大家要當心。他並提醒3件事情注意，指出新冠病毒變異速度快，Delta變異株已侵襲92國，世界各國以廣打疫苗來因應，但仍有許多國再爆疫情，甚至可能導致第三波疫情反撲。

阿南德提醒3件事，首先是「印度Delta變異株」感染力強，目前已入侵全球92個國家，很可能造成第二波疫情爆發，甚至可能導致第三波疫情反撲；再者是英國宣布放寬防疫政策，剎時間溫布頓球場擠爆人，許多民眾一起近距離看球賽，未來恐爆更多人確診；最後則是非洲已有14國發現Delta變異株，但疫苗施打率低、醫療落後，加上病毒傳播速度快，導致這些國家疫情嚴重。

阿南德指出，針對Delta變種病毒侵襲，世界各國都實施打疫苗防疫的計劃，但仍有許多國家都已進入下波疫情爆發期，但這不是說疫苗就是無效的，只是疫苗也有許多隱患，加上新冠病毒的變異速度快，因此他認為未來幾個月，疫情恐進一步擴散。

阿南德也提到全球經濟的狀況，今年的9月至11月事情會更加糟糕，對整個世界來說都很不利，但大約在今年11月經濟市場會稍稍好轉，不過，疫情則是會持續肆虐，直到2023年的4月以後才會減緩，經濟才可能進入成長期。