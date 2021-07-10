日月潭國家風景區管理處配合13日起微解封，將開放戶外步道、碼頭；但遊客中心、停車場仍限制40％容留量。（陳世宗攝）

防疫三級警戒延至7月26日，但13日起適度微解封，日月潭國家風景區管理處將開放戶外步道、碼頭；但遊客中心、停車場仍限制40％容留量。副處長廖錫標說，調整措施主要是讓生活逐步回到相對正軌，提振民生經濟並舒緩民眾長時間防疫壓力，後續將持續關注疫情發展及配合中央疫情指揮中心，各項指引滾動檢討。

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭配合政策13日起「微解封」，將全面開放遊客中心、公廁、停車場及戶外景區，惟遊客中心及停車場維持40％容留量，停車場車位放置交通錐管制，並將不定時派員巡查、勸導及存證。戶外景區仍需維持1.5公尺社交距離，將不定時派員巡查及勸導，若有群聚狀況，將通報警察機關取締。

日管處副處廖錫標說，委外經營據點符合指引規定下，原則恢復開放，惟相關營業管制措施，將配合中央疫情指揮中心及上級機關指引指示辦理，如管控室內40％容留量、內用餐飲需採梅花座、隔板及以套餐不共食方式提供。

廖錫標指出，部分碼頭引橋及浮排設施，因年初大旱水位過低，導致結構受損，日管處已完成水社及伊達邵部分碼頭緊急搶修，將可配合提供遊艇使用；另朝霧及玄光碼頭因結構受損較為嚴重，目前仍持續積極搶修中，預計於7月底前可開放使用。

日管處強調，因應13日以後，疫情持續延長三級警戒並微解封情況，調整措施主要是讓生活逐步回到相對正軌，提振民生經濟並舒緩民眾長時間防疫壓力，兼顧維持基本防疫管制作為下適度開放，相關措施仍以防疫為重，後續將配合中央疫情指揮中心各項指引滾動檢討。