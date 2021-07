大坂直美因為心理健康因素(憂鬱症)接連放棄兩個大滿貫賽事,她公開感謝幾位名人的聲援,包括蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)、「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)、籃球明星柯瑞(Steph Curry)、梅根(Meghan Markle),以及球王喬柯維奇(Novak Djokovic)。

同樣飽受憂鬱症所苦的菲爾普斯鼓勵大坂直美:「當你站出來發聲的時候,你可能已經拯救一條人命。」大坂直美欣慰地表示:「那這一切就值得了。」她再次成為《時代雜誌》封面人物,寫了一篇文章「不OK也是OK的(It's OK to not be OK.)」。

大坂直美是年度收入最高的女子運動員,菲爾普斯說過金錢與名聲治不好憂鬱,「這是一項沒有終點的競賽。有時候我自覺毫無價值,我不想當自己,我真的很想成為一個路人甲。」

另一方面,梅根與丈夫哈利王子(Prince Harry)長期遭到媒體追逐,即使梅根再怎麼愛出風頭也吃不消。梅根知道皇室不會保護她,曾在電視訪談中自曝被外界壓迫到有輕生的念頭。

大坂直美的情況還沒有哈利王子那樣嚴重,她仍與媒體保持良好關係,「我喜歡媒體,我只是不一定喜歡全部的記者會。運動員也是人,我希望他們允許在心情不好時不必出席記者會。像是其他的行業,工作者是可以請私人事假的,只要不是太過頻繁就可以。」

同時大坂直美也擔憂自己成為「惡例」,因為法國網協號召其他大滿貫賽事對她的聲討,至今沒有選手敢缺席記者會。她本來是想鼓勵大家站出來的,沒想到大家反而「變得更乖」,只有一向不畏懼體制的喬柯維奇站出來挺她。接下來就是東京奧運,大坂直美原本對此有些疑慮,但法網事件之後,她對於在家鄉出賽充滿期待。

★中時新聞網提醒您,自殺不能解決問題,勇敢求救並非弱者,生命一定可以找到出路,若有需要可撥打安心專線:0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)/張老師專線:1980/生命線協談專線:1995。