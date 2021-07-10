桌球CP江宏傑和福原愛5年婚姻日前正式畫下句點，兩人宣告離婚當天，江宏傑就曬出跟兩個孩子合影，請大家別擔心他，更樂觀指「今天開始就有新生活啦」。昨(9日)他恢復單身第一個早晨先曬出半臉照跟大家道早安，深夜則又曬出鬍渣自拍照，問粉絲是否該剪個頭髮，似象徵重新開始。

江宏傑和福原愛5年前挺過被日媒唱衰「格差婚」的爭議結婚，後來兩人生下一女一子，生活幸福，也曾上節目放閃，被外界封為最夢幻的模範夫妻。但今年初福原愛回日本後，兩人婚姻就變調，福原愛先是單方面宣布有意回日本生活，接著又被媒體拍到跟高帥男出遊，重創兩人婚姻。

江宏傑日前宣布和福原愛離婚。（圖／中時資料照片）

今年4月江宏傑心死訴請離婚，本月8日傍晚，江宏傑和福原愛發聲明宣布已經離婚，兩個孩子監護權由雙方共同擁有，江宏傑更吐心聲，強調未來會當負責任的父親，「我很好喔，請各位不要擔心我，今天開始就有新生活啦，我會帶著大家的祝福一路走下去」。昨一早他也曬出和愛犬的半臉自拍，還用閃亮亮的貼圖道早安，似乎心情已經輕鬆不少。

江宏傑曬鬍渣照，分享長頸鹿照片讓人聯想過去與福原愛上節目回憶。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

昨深夜江宏傑再曬自拍照，可見他臉上有些鬍渣，頭髮也比過去長很多，並問網友：「頭髮是不是該剪了？」接著又曬出孩子的長頸鹿玩偶向粉絲說晚安。引來部分網友聯想他過去上《幸福三重奏》時曾和前妻到動物園約會餵長頸鹿，而江宏傑的IG自我介紹雖已刪除「小愛的老公」，但與福原愛的多張合照還沒刪，種種跡象看來，似乎還很難放下過去回憶。