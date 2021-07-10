An MRI on the right knee of Suns F Torrey Craig revealed no structural damage source tells ESPN. Craig injured knee in Game 2 on Thursday. His status on a return is day to day. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 9 2021

在替補前鋒薩瑞奇因為右膝前十字韌帶撕裂提前報銷後，太陽絕對不想看到另一名替補前鋒克雷格跟著報銷！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基10日爆料，在總冠軍賽G2末節受傷的克雷格，右膝並未出現結構性損傷，將被列入每日觀察名單。

今年季後賽場均4.3分、3.2籃板的克雷格，是在總冠軍賽G2第4節，防守阿提托康波時不小心弄傷右膝倒地，只能依賴隊友攙扶出場，如今他的核磁共振結果出爐，確定膝蓋傷勢並無大礙，不過目前還沒辦法確定他能否在剩餘比賽出場。

儘管目前太陽在總冠軍賽取得2勝0敗領先，但在替補大前鋒位置上，已快陷入無人可用窘境，畢竟薩瑞奇確定提前報銷，克雷格也不一定趕上12日的總冠軍賽G3，太陽只好期望先發大前鋒克勞德扛下更多上場時間，卡明斯基隨時頂替。

克雷格也是今年總冠軍賽唯一提前確定擁有總冠軍戒指的球員，因為他在季初先於公鹿效力了18場例行賽，隨後才在今年3月18日被公鹿交易到太陽，所以不管最後是太陽或公鹿奪冠，克雷格都可領到總冠軍戒指，堪稱相當幸運的球員。