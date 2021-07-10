中央流行疫情指揮中心8日宣布，延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並適度「微解封」部分場所。國民黨立委洪孟楷表示，地方政府基於防疫優先「逆時中」並未跟進微解封，這讓很多人真的快活不下去了。7月起臉書私訊尋求經濟者倍數成長，甚至有許多民眾直言「逼我們上絕路？」這是嚴重警訊，洪認為再不普發現金「救命錢」，恐發生許多社會悲劇。

洪孟楷9日在臉書發文表示，因應三級警戒再延長，中央雖然訂出微解封細節，但防疫優先且疫苗數仍然不足，各縣市政府「逆時中」的規定更加嚴格，包括室內仍然不開放內用，公共運動場館、電影院等也尚未開放。各地沒有微解封，只能繼續「未解封」，最直接衝擊就是快要過活不了的業者及從業人員。

洪孟楷坦言，從5月三級警戒以來，就有經濟問題的民眾臉書私訊尋求協助，而進入7月後，更是成倍數的增加，尤其紓困4.0方案出來，因為看得見、領不到，沒一個辦法適用，更成為壓垮許多民眾的最後一根稻草。「活不下去！」「看不見明天！」「逼我們上絕路？」的字句屢見，這些都是警訊，若持續不重視，可能接踵而來的家庭悲劇或是社會問題將會倍增，實在不得不防。

對此，洪孟楷強調，扣除已領補助後普發現金，給國人救急救命、喘息的救命錢，這才是政府應該在最急迫時伸出的援手。普發現金救急救命，才是現在中央政府應該要勇敢做的事情。

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