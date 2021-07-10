只是客套別當真

亞洲社會說話比較含蓄，尤其對於比較不熟的應酬場合，往往不會直接說出真心話，而是繞來繞去，拐著彎說出「比較婉轉」的發言。這些客套的禮貌話語，像是常見的「下次再約」、「之後請你吃飯」，如果聽不懂對方的意思，很可能會讓自己期待落空。大家都是懂事的大人了，別傻傻把每句話當真，要聽懂對方話語的言外之意，以免發生讓彼此都尷尬的狀況。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，要帶大家來看看，最常聽到的客套話有哪些？你是不是也曾信以為真、鬧出笑話呢？

No.10 謝謝你，之後一定請你！

許多人接受幫助後，都會說之後請你吃飯或喝飲料作為答謝，但這些約定通常會不了了之。別懷疑，這當然也是客套話，別好傻好天真相信了！如果認真問對方什麼時候要請，不僅會讓兩人關係有點尷尬，還會讓人覺得你是個小氣、愛計較的人。唉！只能說不要太耿直，朋友間就別處處較真了吧～

No.9 沒多少錢，我付就好不用給。

託付朋友買東西或伴手禮的時候，總會有這樣的朋友「沒多少錢，我付就好不用給。」可不要朋友這樣說就真的不把錢給對方阿，這樣很容易被覺得喜歡佔別人便宜，久而久之就不會再答應幫忙了。

No.8 別害羞，有什麼意見儘管提！

這句話最常在職場上聽到，許多公司的主管為了表示自己擅於傾聽，總會告訴下屬「有什麼意見儘管提」來鼓勵發言。告訴你，這分明是陷阱啊XDDD，可不要人家這樣說，你就真的這麼做，開始白目地暢所欲言、瘋狂抱怨，小心你主管在你身後非常火大啊！

No.7 你家小孩很可愛耶，很乖了啦！

許多人當了爸媽，生活就以家庭跟孩子為重心，日常話題也變成育兒經、在臉書、IG到處分享自家小孩照片影片。這時如果聽到有人說「很可愛」、「好乖喔」，可別開心到忘我地把壓箱寶影像通通傳給別人，畢竟對方可能只是客套話，說好話讓你開心一下，就算是真心的，也沒有想要蒐集別家孩子影像來撐爆記憶體呀！

No.6 人來就好了啦！真的不用帶東西。

到別人家作客的時候，大家基於禮貌通常會帶個小禮物、伴手禮表示心意，主人一定會客氣又高興地邊收下邊說：「人來就好！幹嘛破費還帶禮物！」請注意，這句話絕對是客套話，可別真的相信，然後兩手空空到別人家去白吃白喝，恐怕會讓人印象不好，覺得你是個不懂禮數的人，俗話說禮多人不怪，真的不要省功夫啊！

No.5 美女、帥哥！（早餐店阿姨、業務口中）

你是不是很常在去買宵夜、早餐的時候，被店家老闆、早餐店阿姨喊「美女、帥哥」呢？或是路上遇到、接到電話的業務推銷，也是一口一個水水帥帥～先別高興太早，那只是個客套的稱呼，對每個人都是這麼說的，可別傻傻信以為真，回家攬鏡自照沉醉於自己的美色中喔！

No.4 你最近有瘦喔！

當你正在努力減肥，別人的一句「你最近有瘦喔！」無非是最大的鼓舞，表示自己瘦身有成，後來卻發現每次碰面對方都這樣說，根本不是真心的，表示你該醒醒了，人家只是在說客套話。甚至有的人不知道該說什麼，劈頭喊一句「欸你是不是瘦了啊」，都能換來對方的燦笑～這也算是善意的白色謊言了啦！

No.3 下次約吃飯、有空出來玩！

前陣子的網路熱議話題，就是在講「下次約吃飯」究竟是客套話還是真的要約，還延伸出如果從台北人口中說出，就是散會後的禮貌用語，南部人才真的有邀約想法的討論。有網友提到，如果是台南人就是發自內心要約吃飯，會帶你去覺得最好吃的店、最好喝的飲料，再帶你買點心當伴手裡，顯示台南人的好客程度。

No.2 別客氣，當自己家啊！

同樣是作客禮節，請各位絕對要牢記在心啊！去別人做客時，主人總會很熱情的說「別客氣，當自己家啊！」是希望對方能夠自在一點，而不是真的叫你完全當自己家，做出一些像是直接躺沙發、問都不問就拿東西吃、自己逛房子開冰箱等白目舉動，不僅失禮又尷尬，恐怕下次就沒人想邀約你了。

No.1 一點都沒變胖／變老，跟以前一樣年輕！

最常聽到的客套話第一名，是跟「瘦了」一樣都是容易讓人心情好的稱讚句式。每個人都很在意容貌、外表的維持程度，當你對著別人問「是不是變胖／變老了」，如果得到「一樣年輕」的回答，是不是一整天都會擁有好心情呢？雖然勸大家別真的相信，但也別把對方善意的客套話想的太嚴重，短短一句話就能讓整體氣氛變好，何樂而不說呢？

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月06日至2021年07月05日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『言不由衷的客套話』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」