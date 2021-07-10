【愛傳媒楊秉儒評論】在準備發表這一篇文章之前，曾經請幾位媒體先進前輩指正過，有些宅心仁厚的媒體先進說：「得饒人處且饒人，畢竟人家都已經公開道歉認錯了…。」幾經思量，還是決定發表。因為，道理不能被扭曲，真相不能被掩蓋。

2021年7月5日，在「中央流行疫情指揮中心」的例行記者會上，專家諮詢小組召集人張上淳說：「分析死亡個案發現很多都是放棄急救，醫學上叫DNR，死亡周數從20週到26週當中，很多都是10%到20%是病人或家屬拒絕插管拒絕急救，所以高比例將近20%拒絕插管拒絕急救的狀況，也是死亡個案多一點的原因之一，新冠病人最後往往會有嚴重的肺炎，呼吸衰竭，插管以後經過好好處置治療，當然是會蠻辛苦的，包括第一線醫療人員也是非常辛苦，可是裡面還是有相當比例的病人，其實是可以救得回來的。」

張上淳醫師，您究竟是在什麼樣的心情之下說出這一番話？到底要替民進黨政府的防疫政策辯護到什麼程度？竟然為了卸責，不惜污衊第一線醫護人員在救人過程中不急救的行為，也讓經過深思熟慮，選擇DNR的家屬和病人，被扣上「可惜」的大帽子！聽到一位醫界耆老竟然會這樣說，當下心冷了大半。

請容我講述三十年前，在國內還沒有推行「DNR（不施行心肺復甦術）」、「ACP（預立醫療照護諮商）」與「AD（預立醫療決定）」之前，發生在我們家族的故事：

我的祖父，當年已是耆壽93歲高齡，某天清晨，當我們發現祖父昏迷不醒，當下立即送醫急救，硬是將老人家的一口氣從鬼門關前搶了回來，但是，老人家也沒有就此清醒過來，而是一口氣要上上不來，要下下不去的，靠著氧氣面罩撐了7天才離世；數年後，我的祖母因為肝癌末期併發食道靜脈瘤破裂，送醫急救的時候，急救醫師盡了全力想要搶救我祖母的性命，CPR（心肺復甦術）已經壓得我祖母的肋骨都快斷了，可是我的祖母還是狂吐鮮血，最後不治身亡。這兩件事，是我們家族永遠的痛。當年，要是有「DNR（不施行心肺復甦術）」、「ACP（預立醫療照護諮商）」與「AD（預立醫療決定）」，我們是不是可以讓這兩位老人家走得安詳點？

張上淳醫師，我很願意相信，您是那種會把病人「救」到最後一刻的醫生，所以你的病人、病人的家屬們或許都不會有簽「DNR（不施行心肺復甦術）」、「ACP（預立醫療照護諮商）」與「AD（預立醫療決定）」 的機會？不過，可不可以請您告訴我，截至2021年7月6日為止，從國內染疫死亡（706例）以及施打疫苗後發生疑似不良反應而猝死（306例）的1012位死者中，有哪些人是被 DNR 、ACP、AD害死的？

「亞東台姐」、亞東醫院內科加護病房主任張厚台醫師，在自己的臉書上有感而發，她整理了COVID-19病人，在專責病房以及專責加護病房死亡個案做整理後發現，「在專責病房及加護病房死亡病人都有DNR。而在專責病房，DNR後死亡的病人，病人年紀比在加護病房死亡病人年紀大20歲（83 vs. 67，最老的是99歲），且各個都有多重共病如陳舊性中風、癌症、長期臥床、巴金森症…而且有1/3 在COVID-19 確診前就已簽署DNR」。

張厚台醫師說：「事實說明，病患原來的身體狀況決定他是否會DNR，並非只因為得到新冠肺炎家屬就草率考量DNR，家屬或醫師並非因為病人年紀大而放棄病人( 更何況，我們這十幾位DNR 病人簽署DNR 後，都又活了一段時間，並非全然地放棄...治療上還是有選用COVID-19 標準治療。 是病人或家屬不願意讓病人痛苦，選擇了不插管及緩和治療這樣的治療方式 ) 。而且在紀錄上呈現醫師都是經過不斷的與家屬討論， 才得出DNR 這樣的結論， 這是一個深思熟慮的結果，並非是個「可惜」的選擇。張厚台醫師沉痛的呼籲：『不應該讓選擇DNR的家屬和病人，「被扣上可惜的大帽子」！』

台灣是全球第18個建立安寧療護服務的國家，2000年6月7日，《安寧緩和醫療條例》頒訂實施，隔年（2001年）4月25日，《安寧緩和醫療條例施行細則》頒訂實施；2019年1月6日，中華民國《病人自主權利法》正式頒定施行，這些事情，張上淳醫師您不可能不知道。

國內這二十多年來推動與引進「安寧緩和醫療」的觀念，並逐漸推廣至急重症單位，因為那裡也是死亡發生最多的病房。當現代醫療已經無法挽回ㄧ條生命，醫療人員懂得跟病人、家屬溝通讓他們有機會來面對人生最後的課題「死亡」，緩和醫療的處置讓病人與家屬身心靈得著照顧，甚至我們可以在自己神智還清楚的時候，主張「侵入性醫療行為自主權利」；我們相信，死亡不是最後的悲劇，真正的悲劇是病患臨終前被冷落，失去精神支柱與愛的援助。

張上淳醫師，每一位選擇「安寧緩和醫療」，入住安寧病房的患者，以及簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」、「ACP（預立醫療照護諮商）」或「AD（預立醫療決定）」的病患，他們都很清楚的知道自己在做什麼。他們所做的決定，基本上都已經與家人還有醫護團隊充分溝通過。這些因感染新冠病毒導致重症，最後在加護病房死亡的病人也是如此。他們經歷了新冠肺炎的完整治療 也經歷了新冠肺炎導致的併發症折磨，醫護團隊見證了這些重症病患奮鬥的過程，經由不斷的溝通讓家屬可以理解過程的辛苦與病程的終究無法挽回，由家屬最後選擇DNR（不施行心肺復甦術），讓無法挽回的新冠肺炎重症病患在人生最後一段路不用再受CPR之苦，這些家屬是需要被讚賞的。畢竟，要替家人做出放棄急救的決定，選擇不讓病患繼續辛苦的路，所需要的勇氣與心理折磨，沒有親身經歷過的人，根本無法感同身受！

我們國家既然已經進步到頒訂施行《病人自主權利法》，可以在健康、自主意志清楚的時候選擇以後是否要急救，以及當身體機能退化到無可挽回的地步，於特定臨床條件、意識昏迷或無法清楚表達意願時，拒絕接受維持生命治療與人工營養及流體餵養或其他與醫療照護、善終等相關意願之決定（「ACP（預立醫療照護諮商）」或「AD（預立醫療決定）」），為何不能讓不幸染疫者自主評估是否要接受治療呢？或許有些人會主張，這些染疫的重症患者，其病情的「不可逆」跟癌末患者不一樣，或許沒錯，沒治療確實不知會不會好 但是如果染疫患者原本身體狀況就已經老化或多重慢性疾病纏身，染疫之後肺部狀況更會急速惡化；若病患之前即已自主決定並簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」，或是病患家屬經由充分理解後決定DNR（不施行心肺復甦術），這不是放棄，而是對生命的尊重，以及維護重症患者在面對死亡之前的最後一絲尊嚴。

生命不僅僅只是每天下午2點，「中央流行疫情指揮中心」固定召開的例行記者會上，從你們口中報出來的那ㄧ串串數字，數字好看對於「搶救生命」的本質而言，一點意義都沒有。當生命的長度與品質無法兼顧時，孰輕孰重？

我相信，也尊重所有的急重症醫療人員，他們絕不會濫用DNR的功能，不會濫用醫療人員的天職。我相信每一位醫護人員都不會因為沒力氣、懶得照顧，而急著說服，甚至誘騙病患家屬簽DNR ！要是這種原因存在，你知道這是醫療人員心中多大的折磨？我敢保證，他們一輩子也不會心安！

其實，要用「搶救生命」的大義當幌子，想盡辦法讓每天染疫死亡人數下降，也不是做不到，每個醫院發滿葉克膜、呼吸器，保證讓醫療人員做到嫑嫑的，然後每個染疫重症患者就全身插滿管子，撐著一口氣，要死也死不了，要醒也醒不過來！請問張上淳醫師，這種光景，真的就是您所期待的嗎？我希望不是。

2021年7月7日，張上淳醫師在例行記者會上公開了一篇道歉文。在3分14秒的內容裡，媒體形容張上淳醫師「充滿挫折與懊悔」。希望這一篇673字的道歉文，字字句句都是出自您的真心。我真的希望。可是，我真的能夠期待嗎？

作者為資深媒體人

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