【愛傳媒蔡詩萍專欄】前有國內邱義仁與陳水扁一番台獨實踐不可行的對話，後有美國亞太事務的官員坎貝爾（Kurt Campbell）的美國反對台獨，這個時候，讓中國官媒《環球時報》撿到槍了，突兀說出這是對習近平百年黨慶講話，受到震撼的回應。連國台辦也跟著嗆：祖國必須統一！

我看了，也只能笑笑，中共何時變得這麼「玻璃心」，脆弱成這樣？！

美國什麼時候「贊成過」台獨？！請問，不管是國內的深藍，還是深綠，還是對岸的中共，請給我一個答案！尤其，當中美建交後，「一個中國」的認知，一直是美國官方的立場，何時公開改變過？

沒有吧！既然不改「一個中國」的建交前提，美國怎麼可能支持台獨？！又不是頭殼壞去，對吧！既然，美國從未支持台獨，又何來，一場七一演講，習大大嚇到美國的說法呢？！

這不是自我膨脹，就是玻璃心太過，否則一個泱泱大國，是沒有必要這麼「見獵心喜」，而且「喜出忘懷」的有點不可思議。

邱義仁講的台獨實際不可行，也是「政治常識」了，要搞幾十年才說出實情，我不認為是一貫精明的邱義仁「笨」，反倒是，他聰明，因為，既然蔡英文執政，已經轉進到了「中華民國台灣」這個雙重組合的概念上，就無須再去搞什麼美國不會承認的「法理台獨」，因為變更國號，另立憲法，不但不可行，強行為之，亦只會把台灣拖向分裂，把美日捲入漩渦，弊端遠遠大過於利益，何必呢？

中共官媒見美國反台獨，喜形於色，卻忘了，他們連「中華民國」都認為早已亡國，台灣堅持中華民國，就是「兩個中國」，要反對；台灣若堅持台灣，就是「一中一台」也要反對；於是，最終，只有一個中國，一個中華人民共和國。

但，這樣的統一立場，台灣社會哪裡能接受？！實際上，統派政黨就那麼大！歷次民調，也僅剩一成不到。不讓台灣獨立，那中華民國總可以吧？抱歉，在中共眼裡，也不成，那也是「實質台獨」，是「華獨」（獨立於中國之外的中華民國），也不行！

中共政權的尷尬，便卡在這：台灣社會主流民意，傾向維持現狀，但這維持現狀，若堅持國號是「中華民國」的話，那不成，因為在他們的認知裡，沒有中華民國；這維持現狀，若是凸顯台灣，那也不成，因為台灣不是「國家」！台灣只能是地方！

所以，台灣人，不能台灣，也不能中華民國，那能是什麼呢？中共政權唯一的答案，就是「被中國化」了！但，偏偏，台灣社會不能同意這一點！

既不能台獨，也不能中華民國化，中共政權的心態，於是變得十分焦躁：喊武統，美國有意見（去看看中美建交等三公報）；喊和平解決嘛，「一國兩制」死了，中華民國要消滅自己，與中國合一，至少，台灣的民意上，完全沒有可能！

美國笨嗎？當然不。

美國反對台獨，你中共就沒有理由說它違反建交承諾；美國反對台獨，台灣的民主就只能在中華民國概念下深耕，台灣不變更國號，美國就不會說你破壞現狀，而中共要敢要動作，它就是破壞現狀者！

所以，無論怎麼看，我都覺得中共官媒，日隨美國官員幾句話而眉飛色舞，只是凸顯自己心虛，自己太沒大國的信心了！

我常說，自己是「中華民國台灣派」，理由很簡單，「中華民國」無可動搖，但，已經不是1949年前的中華民國了，1949以後的中華民國，必須「在台灣」，在台灣，就得深耕台灣，融入台灣，沒有台灣就沒有中華民國，中華民國也因為在台灣，有了對威權統治的警惕，有了對民主政治的摸索，有了相較於中共政權的對比！

我們是「中華民國台灣派」，不是台獨，也不可能讓中共隨便統一，我們是落地生根，在華人文化，華人土地上，開創民主基業的台灣諾亞方舟！

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。