【愛傳媒葉元之專欄】農曆七月還沒到，全台灣民眾都見鬼啦！民進黨秘書長林錫耀公然在中常會上說「民進黨沒有養網軍」，你信嗎？至少賴清德就不相信，他曾公開呼籲蔡英文，「請總統要求網軍停止攻擊」。

我本人也曾被一個蘇系的綠營粉專「奉命刑事」造謠抹黑過。今年1月，「奉命刑事」貼出一張我在會勘時，員警幫我撐傘的照片，說我雙手插口袋、盤手抱胸，是在耍官威，更說我四肢萎縮退化。

好在當時我有助理在旁錄影還原真相，事實是當時天氣很冷，手插口袋是為取暖；警員一直要過來幫我撐傘，我不斷拒絕，但在過程之中，就被拍照，成為綠網軍抹黑的素材。

「奉命刑事」粉專是2018年蘇貞昌和侯友宜競選新北市長時成立，之後仍然以侯友宜當作主要攻擊目標，這支網軍隸屬誰，我想不用我多說吧！

當時真的覺得很不爽，還好有國民黨網路最強的羅智強「強哥」出馬，在臉書幫我澄清，否則真是跳進黃河都洗不清。

說到被綠營網軍抹黑的經驗，侯友宜也不遑多讓。粉專「只是堵藍」5月30日貼出一張侯友宜去市場視察的照片，旁邊跟著一堆人，貼文痛批三級警戒侯友宜還帶頭群聚。

但其實，那張照片是5月13日的照片，當時疫情還沒爆發。這種移花接木的栽贓手法，韓國瑜應該也很有感，他競選時因一張抱女嬰親吻額頭的照片引發爭議，也是「只是堵藍」在網路造謠。

林錫耀說民進黨沒養網軍，或許說的是養網軍的錢出自於納稅錢。一堆政府機關花上千萬元做網路標案，行政院還有小編在立法院做梗圖被記者抓包。

不僅養網軍，還行政不中立！

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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