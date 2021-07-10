【愛傳媒黃珊珊專欄】台北市透過七大醫院提供免費PCR篩檢，揪出不少社區中的確診黑數！

有人批評我們是亂槍打鳥，也有人指責我們在浪費公帑，但其實根據這幾天的篩檢數字來看，短短三天之內，我們驗出23位PCR陽性確診者，數字絕對不會說謊，我們也確實找到了藏在社區中的潛伏感染。

面對狡猾的病毒，我們透過PCR篩檢，一次又一次，能多抓到一個就是一個，往往這代表著一個家庭的群聚、一群朋友的連結，甚至是一個公眾場域的危險。

我知道大家都在期待微解封，我們也在中央提出指引的基礎之上，訂定了更嚴謹的規範，現階段所有餐飲業依舊禁止內用一律外帶，校園戶外操場不開放， 電影院需梅花座戴口罩不飲食等等。

雖然可以微解封，但生活上該有的防疫措施依舊不能鬆懈，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，三大原則絕對不能忘！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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