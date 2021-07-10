惠蓀林場將開放國家森林遊樂區戶外場域，但室內展示教育場館不開放。（翻攝惠蓀林場網站）

「大家一定迫不及待想到森林透透氣！」中興大學農資院實驗林管理處因應新冠疫情警戒7月13日後微解封，惠蓀林場將開放國家森林遊樂區戶外場域，但室內展示教育場館不開放。住宿設施降載5成，通舖型住宿設施暫不開放；餐飲僅供應套餐或盒餐以外帶為主，內用之用餐空間將比照防疫指引辦理。

惠蓀林場是中興大學所屬四個實驗林場中最具規模的林場，日治時期即隸屬於北海道帝大之「演習林」，面積廣達7477公頃，場內具有高山、峽谷，地形起伏，風景綺旎；各項建設均配合現有環境，以避免破壞原地貌為原則，利用既有森林景觀及地形地物加以美化，使園區仍保持完好之自然景觀。

惠蓀林場指出，人流管制措施部分，即場域實施遊客人數總量管制800人，到達管制人數後，將採一進一出。場域內遊客須佩戴口罩，維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。易接觸遊客設施，每日辦理至少2次酒精或藥劑消毒作業。遊客常出入的地點放置酒精供使用，並設置告示，提醒遊客落實戴口罩及加強手部衛生，以及不可群聚。

惠蓀林場強調，針對人員健康管理部分，遊客入園實施體溫量測，並辦理實聯制，於入園時掃瞄QRcode或填寫聯絡資料。落實第一線服務人員健康管理，定期自我監測，有疑似症狀立即報告並就醫。遊客入園時間於上午08時至下午17時，住宿遊客入園時間至20時，研習中心暫不開放住宿，志工服務暫停服務。