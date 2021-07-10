38歲「零負評女神」林依晨6年前和老公林于超結婚，今年4月林依晨打破沉默替夫家澄清謠言，備孕中的她否認被婆家要求吃生青蛙改善體質的荒唐傳言。近日微博上有人發現林依晨在大陸的工作室低調解散，質疑她為了家庭全面引退，對此，經紀人回應並無此事，只要有好劇本，林依晨隨時都願意演出。

林依晨2015年閃嫁家中經營潛水器材公司的林于超，婚後林依晨積極拚當媽，可惜暫時沒傳出好消息。近年來她作品量減少，卻流出不少傳言，其中一張「林依晨早起哏」更是被瘋傳，指她早上4時30分就起床，接著做家事、向公婆請安，林依晨聽聞後便發長文，以「我不卑微，他也不渣」為題目，心疼為老公和夫家說話。

林依晨工作室解散遭傳恐退出演藝圈，但已被經紀人否認。（圖／翻攝自DoNews微博）

林依晨無奈澄清關於她的作息表完全是錯的，打趣說：「記得我公公不是從事農漁業啊！到底這麼早起床要幹嘛？」她唯一能幫忙的就是用手機APP幫家人訂餐，加上公婆疼她，總要她睡飽再起床沒關係，「我已經睡覺睡到自然醒很久了」，至於老公帶嫩模回家傳聞，林依晨吐槽說：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？」

提到為了拚懷孕，林依晨竟被要吃生青蛙謠言，她也回應從來沒這件事，最愛是青蛙下蛋，不是生青蛙，不忍老公和公婆被說閒言閒語，她強調：「所有認識的人都知道我嫁進的絕非『豪門』，但絕對是『好門』」。

而近日網上查到安吉林依晨影視文化工作室最近申請註銷，原因是「決議解散」，該公司合夥人由林依晨和周家如共同持股，持股比例為80%和20%，工作內容是影視策劃與諮詢、市場營銷策劃、藝術經紀服務等，讓許多粉絲驚訝問：「要退出演藝圈了嗎？」對此，《三立新聞網》問到林依晨經紀人，對方表示林依晨的工作計畫仍在進行，且已經排到明年，工作室解散並未影響規劃，請大家放心。