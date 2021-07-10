國民黨台北市議員羅智強日前痛批蔡政府是「疫苗乞丐」，引起綠營撻伐。羅辦公室主任楊植斗今日（10）表示，羅為遭綠營圍攻的台北市市長柯文哲說句公道話，被抹黑是「柯文哲側翼」，那羅勇於對抗綠營、戳破綠營內心恐懼，按綠營邏輯豈不成了「蔡英文發言人」？楊痛批，「乞丐政府」非一日養成，綠營成天花心思想選舉，不如撥點去買疫苗較實在。

熟悉羅智強理念的楊植斗今日在臉書發文表示，綠營舖天蓋地的攻擊丶圍剿柯文哲，站在民主制衡的立場上，羅智強譴責民進黨、力挺公道和是非，卻被綠營人士分析成「柯文哲側翼」，看了快笑死。只因為講了句公道話，就成了柯的側翼？那依綠營邏輯，羅不但是柯的側翼，更是蔡英文的發言人。

楊植斗諷刺道，為了貫徹蔡英文「反毒豬」的理念，羅智強風雨無阻，在街頭演講400場，呼籲人民用公投決定自己的健康；為了幫蔡堅守「藻礁永存」，羅在馬路上做了上百次的即時民調，希望將藻礁生態留給下一代；為了民進黨的「公投神主牌」，羅智強騎著電動機車環島宣講，帶回萬份「公投綁大選」連署書。由此可見，羅堪當「蔡英文發言人」稱號。

對此，楊植斗建議綠營人士：「別整天只想著誰是誰的側翼？管他柯文哲要不要選2024？乞丐政府不是一天養成的，有那麼多心思想著選舉，撥一點去買疫苗，不好嗎？」