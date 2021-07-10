今年4月時遭何姓柔道教練及小學4年級學長，連續過肩摔27次的台中市豐原年僅7歲的黃小弟「惟惟」，腦重傷昏迷後苦撐70天，仍因心臟衰竭而離世，讓各界都不勝唏噓。今（10）日，家屬替黃小弟舉辦追思會，黃媽媽一度淚灑現場，而會中台中市議員陳清龍也提到，黃媽媽雖釋出善意，不願追究小4學長，可無論是那孩子或其父母都沒有來現場，連最基本的道歉也沒有，實在「令人遺憾！」

今（2021）年4月，黃小弟上柔道課時，遭何姓教練和一旁就讀小學4年級的學長輪番痛摔黃，2人一連過肩摔了27次，導致黃小弟腦部重創陷入昏迷，送醫院搶救70天後，仍於6月29日因心臟衰竭離世。

據悉，案發後黃媽媽曾落淚表示「不願再有孩子受到傷害」，認為小4學長過肩摔並非出自本意，應是受教練指使，所以不追究過失，也願意原諒，但議員陳清龍在追思會現場上似乎有點看不下去，先是痛批何姓教練沒有出面道歉，接著直言摔人的小4學長及其父母今也沒來，連透過別人致歉都沒有，因此忍不住疾呼「黃媽媽釋出善意不予追究，竟未獲得回應，小學長的父母也不近情理，連最基本的道歉都沒有，令人遺憾！」