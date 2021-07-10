台中市在改制前於1993年爆發教育界醜聞轟動全台，12名校長向學生便當廠商拿回扣，導致廠商減少便當菜色與數量，當中有校長收下高達235萬回扣，而前南陽國小校長紀培炘在每個便當收3.5元回扣，獲利54萬，一審遭判處6年2月，不過他在遭審時就逃至美國至今26年，今年5月28日屆滿追訴期，法院改判免訴。

檢方調查，當時學校代訂1個便當收費30到35元之間，因校長握有選擇能更換供應便當廠商，因此該12名校長竟要求廠商從學生交付的飯盒費用中抽取固定款項交給他們，以致廠商從便當中扣除菜色、減少數量來維持公司應得的利潤，足生損害於學生及家長的利益。

犯案的校長收受這筆回扣後，有的當作教職員福利金，有的用來購買教具，部分學校由教師、合作社經理抽取「服務費」再交給校方當福利金；檢察官謝錫和歷經6個月偵查，查出學童每購買一個飯盒，涉案的12所學校和校長從中收取1元5角至4塊錢的回扣，民國84年依「公務員對於監督事務圖利罪」判刑。

不過屢經上訴，此案纏訟17年，台中高等法院直到更6審，只判了當中6名校長2年1月至3年徒刑，2010年最高法院上訴，全案才定讞；而紀培炘一審遭判6年2個月，不過他在審理期間已出國，高分院審理期間他也屢傳不到，在1996年發布通緝，2016年再審此案，發現紀自1995年出境後再無入境。

判決書指出，紀培炘的觸犯修正前的貪污治罪條例，修正前刑法規定追訴權為20年，且當時刑法規定通緝應另行加計4分之1之時效停止期間，因此此案追訴權時效為25年，而紀的犯行最後終了時間為1993年10月，因此今年5月28日未追訴權時效屆滿，法院因此撤銷一審6年2月的原判決，改判免訴，檢方可上訴最高法院。