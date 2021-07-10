微解封後的適度鬆綁措施。（圖／指揮中心提供）

7月13日微解封措施一出，民眾抱怨不斷，光是餐廳開放內用，桃園、雙北、台中與高雄等五都「逆時中」仍僅限外帶。媒體人王淺秋昨(9日)表示，「完全理解開放和防疫之間政府的兩難，但開放也不要半吊子亂開放，自相矛盾標準不一」。

中央宣布13日微解封，同時「開放」地方政府彈性調整政策，其中關於餐廳內用問題，多個縣市延續三級警戒作法，只能外帶。面對微解封的相關政策，王淺秋說，「有政府會來亂，三級片微解封搞的大家好亂，景氣連四個月亮紅燈，失業率創新高，無薪假破2萬人，完全理解開放和防疫之間政府的兩難，但開放也不要半吊子亂開放，自相矛盾標準不一，把人民都搞崩潰了，或是要大家互相檢舉？」

王淺秋說，「三級片」下不了戲，來個「微三級」更怕民眾鬆了警戒自動解封，後果難料，然後中央決策加上一句「地方政府再調整」，有爭議，甩鍋地方就好？新北市長侯友宜敢逆時中宣布仍不開放餐廳內用，其實很需要勇氣，這關乎很多基層百姓生計，利弊皆見。

對此，網友則是留言表達看法，有人說「微解的目的是下一場賭注，功自攬，過推給地方」、「真的有看而不懂」、「沒有普打疫苗，人民沒有信心，就是解封也沒有用啊」、「真的把人民都搞崩潰了」。

關於微解封相關標準被許多民眾罵爆，行政院長蘇貞昌昨說，現在雖然不能解除三級，但可以彈性調整，因為各方各業不是一次就能很周到，所以公布的規範是一定要做到，而其他彈性調整部分是一個指引，那各界有不同情況，有些也讓地方政府可視各地不同情形做相當彈性調整，疫情指揮中心也蒐集各方資料，也要求各部會就民情反映和各地業者反映，隨時調整、滾動式檢討，到13日還有一點時間，我們會再做各方面調整回應。