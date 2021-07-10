針對中央宣布防疫三級警戒延長到7月26日，同時從13日起「微解封」調整多項管制作為。南投縣警局指出，三級警戒仍規定室內5人、戶外10人以上不得聚集；微解封下餐廳卻不限人數，恐造成警方取締違反群聚時出現糾紛難題，尚待中央重視處理，讓民眾能夠接受及遵循。

南投縣政府昨天緊急召開嚴重特殊傳染肺炎應變會議，由副縣長陳正昇邀集相關局處，逐一檢討「微解封」下，各項管制作為的執行細項與可行性。

南投縣警局指出，三級警戒規定室內5人、戶外10人以上不得聚集，違者重罰6萬到30萬元；三級警戒下微解封，卻准許餐廳內用。雖規範每桌距離1.5公尺以上，但未限制人數，即使遠超過10人同時用餐也可以。

警方表示，微解封後可能就會出現5個親友在家吃飯，為了怕被檢舉重罰，被迫只能到餐廳內用的矛盾情況。萬一真有同戶聚集超過5人用餐遭到檢舉，警方依據衛生單位通報前往取締時，究竟要不要開罰？可能出現矛盾與窒礙難行，中央應釋疑或制定更明確規範。

陳正昇說，中央在決定7月13日起到7月26日延長三級警戒的同時，又提出「微解封」，雖是中央美意，但原本禁止的餐廳內用有條件恢復開放，微解封的規範卻相當嚴格，從防疫計畫提報審核到增加隔板、減少桌數到增加管制人流等等的人力，都會增加很多成本，卻可能在兩週後就用不到了，讓很多業者都感到這樣的美意，像是「肉擺在空中看得到吃不到」。

警方強調，員警執行防疫規範取締可能出現的糾紛難題，更是猶待中央重視處理，讓民眾能夠接受及遵循。