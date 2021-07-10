據《路透社》、《衛報》等外電報導，海地選舉部長皮耶（Mathias Pierre）9日證實，隨著總統摩依士(Jovenel Moïse)遇刺引發政局動盪，海地政府已向美國請求派兵保護關鍵基礎設施，以維持社會穩定與正常運作。

《紐約時報》指出，海地官員希望美國能展開軍事援助，協助保護港口、機場、油料設施與其他關鍵設施。美國國務院坦言的確收到請求；但拒絕評論此一議題。

國務院聲明表示，「海地政府已要求協助調查與安全援助，我們將與海地官員維持定期聯繫，商討美國如何提供援助」。此外，白宮也允諾，將盡快派出聯邦調查局(FBI)與國土安全官員代表團，前往海地援助。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美方會「提供包括女性、人力與財政等資源，而這也構成我們目標的一部分」。

《衛報》指出，自摩依士遇刺以來，加勒比國家一直處於不確定性之中；國會長期以來處於停擺狀態，2名敵對的官員宣稱自己為臨時總理。

海地警方表示，刺客團是由26名哥倫比亞傭兵與2名海地裔的美國傭兵組成。在首都太子港郊區的貝松市（Pétionville）交火後，17人遭逮捕、3人伏法、8人在逃。

《衛報》更用「未宣戰而內戰」來形容海地情勢；畢竟，摩依士的死是在一系列引人注目的殺戮事件後發生的，包括1名記者、1名人權異議份子慘遭殺害，以及數個月來的幫派暴力事件。

報導也分析，任何美軍的進駐都可能引發高度爭議。1915年，當時海地總統薩姆(Jean Vilbrun Guillaume Sam)遇刺，美軍入侵並發動毀滅性佔領行動，直到1934年才撤軍。期間還實施種族隔離制度，並密切參與海地的命運。

1994年，海地發生軍事政變，亞里斯提（Jean-Bertrand Aristide）政權遭推翻，美軍再度重返加勒比小國。2004年至2017年期間，南美洲與亞洲國家組成的聯合國部隊派駐海地，執行一項備受爭議的穩定任務。然而，維和部隊成員卻遭控侵犯人權，並導致當地霍亂爆發並促成數千名海地人死亡。

經濟政策研究的海地專家強斯敦(Jake Johnston)認為，「外國軍隊再次部署海地將成為一場災難，想要透過外國力量解決問題這種想法本身就難以置信」。從2004年聯合國部隊的部署情況來看，長達近15年的任務都無法完成關鍵目標，即建立一個穩定的民主政體，以及擁有一隻有效率且良好的警察部隊。

當地學生領袖兼政治人物紀恩(Kinsley Jean)表示，「強烈反對外國軍事干預我的國家，這不是我們現在所需要的。直到今天，每次外國勢力介入都為當地帶來更多問題。上一次聯合國部隊帶來霍亂與死亡，解決方案絕對不會產生自外國的干預」。不過，他也認為美方恐不太可能派兵，但這的確是一種可能性。