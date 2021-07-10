一群年輕人共9名男女，9日在左營區內一處民宅集合，準備去海邊休閒，遭民眾舉報。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

疫情微解封，一群年輕人共9人於9日下午在室內群聚集合，民眾見狀報案。左營警方到場發現這群人正計畫要去海邊看夕陽，忘了室內不能群聚的規定，依傳染病防治法開出9張舉報單，移請衛生局裁罰6萬至30萬元。

左營警分局博愛四路派出所於7月9日下午3時40分許，接獲民眾報案稱於左營區大中二路某大樓地下停車格停放多輛機車，疑似住戶有群聚的情形。

警方到達現場，詢問確認該停車位屬於住戶後，警方搭乘電梯上樓恰巧遇見18歲盧姓男住戶在電梯門口等候友人，警方經盧男同意開門入內查看，屋內有6名少年、3名少女在內群聚聊天。

這9名17至21歲的少年、少女預計9日傍晚一同前往西子灣遊玩、看夕陽，因室外天氣炎熱，故先至盧男家中集合避暑聊天，卻未注意到已違反防疫規定。

現場9名男女違反室內5人以上非必要之聚會，警方依傳染病防治第67條規定，現場開出9張舉發通知單移請衛生局裁罰，可罰6萬至30萬元，並責令在場眾人立即離去。

警方呼籲，現仍為疫情三級警戒期間，民眾應確實遵守各項防疫規定，切勿心存僥倖而造成防疫破口，危及自身及他人的健康。