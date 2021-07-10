高球場血案的主嫌Bryan Rhoden是剛出道的饒舌歌手。（美聯社）

美國高球場血案的疑凶落網了，是一名叫做羅登(Bryan Rhoden)的黑人饒舌歌手，綽號「B. Rod」，他今年23歲，美國時間7月3日涉嫌槍殺職業高球選手席勒(Gene Siller)。警方還在另一台皮卡車上發現兩具屍體，初步懷疑他在殺害席勒之前就已經謀害至少2人。

凶案地點在美國喬治亞州肯尼索的松樹鄉村俱樂部，根據目擊者描述，羅登把卡車開到球場的沙坑，41歲的席勒上前查看，羅登當場對他連開5槍。其實在案發後幾小時，羅登就在40公里外的錢布利因酒駕被逮捕，但警方沒發現他是殺人疑犯，關押3天之後將他釋放。

錢布利警方釋放羅登之後才獲報他涉有殺人重嫌，兩天後成功將他逮回。兩位在車上尋獲的被害人（一人46歲，一人76歲）都是在被綑綁與塞住嘴巴後遭槍殺，其中一位是車主。檢警初步推斷羅登是單獨作案，以3宗謀殺、3宗重傷害罪、2宗擄人罪起訴他。

羅登上個月才釋出自己的首張嘻哈混音帶「Made it Out」，他還在IG自誇：「我花費很大心血，讓我的第一卷帶子充滿許多元素，展現我的能力沒有極限！歡迎留下評語，說說你們最喜歡其中哪一首歌。」

諷刺的是羅登自誇的「無所不能」還包括成為殺人疑凶，其實他在18歲就讀喬治亞州大的時候（2016年）捲入過一起大麻槍擊案，當時他與另一位19歲的凶犯互相開槍，羅登胸膛中彈，對方身中3槍。羅登重傷撿回一命仍不知珍惜，如今又涉嫌傷害更多人的性命。

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