國民黨立委許淑華（左二）親自將平板電腦，送至需要的學童手中。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華協助為弱勢學童募集的100台平板電腦。（圖／取自許淑華臉書）

隨著本土疫情大爆發，全國各級學校都啟動遠距教學，偏鄉資源與數位落差問題引發關注。國民黨立委許淑華特與企業界友人合作，捐贈偏鄉學童100台平板電腦作學習之用，更將每台平板電腦逐一親送至學童手中，同時與教育工作者合作，持續協助偏鄉學子解決學習資源與落差問題。許親送電腦給學童的照片，獲得超過11000人按讚，更有人直呼：「畫面太美不敢看！」

許淑華9日在臉書發文表示，在好友楊董事長的協助下，他們提供100台平板電腦給需要的學童，雖然100台的數量不多，但希望能減輕他們家中的生活負擔，她也承諾會繼續為縣內學子募集更多資源。而捐贈儀式首站來到仁愛鄉，他親自將14台平板電腦送到學童手中，並與之合影，現場氣氛相當歡樂與溫馨。

許淑華強調，疫情期間「停課不停學」，感謝還有一群非常熱心的教育工作者，除了認真提供遠距離教學，更為家中沒有網路的孩子四處奔波募集舊手機作為Wi-Fi分享器、安排分流上課，他們默默付出、不求回報，令人感佩。同時，感謝仁愛鄉鄉長夫人本次協助家戶拜訪，深入了解個別學生家庭狀況，讓有限的資源能夠最大化的分配。

此文一出，獲得超過11000個讚、超過230則留言與超過230次分享，網路迴響熱烈。網友紛紛回應：「畫面太美不敢看！」「這台平板對孩子來說就像及時雨」、「愛心用在對的地方」、「看得出來孩子們很開心呢！」「南投人民福氣了」、「用善與愛行遍天下」。