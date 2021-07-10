賈永婕近來因自主發起送愛心餐、捐贈醫療物資等善舉，被全民封為防疫女神，昨(9日)晚間她又有突破性的進展，透露邀來在美國的重症專家、台灣之光陳醫師等人線上參加醫院照護研討會，希望透過分享在美國照顧病人的經驗，讓台灣的醫護人員有更多知識才能安心站在第一線，引來網友狂讚她「完全打敗小S，也取代林志玲地位」，還有人問她未來要不要參政，賈永婕也回應了。

新冠肺炎本土疫情今年5月初起激增，而賈永婕自6月初起便自動發起送愛心餐的活動，期間諮詢醫護人士的意見後，她更向好友們募資購入不少急需使用的醫療物品、救命神器，善心行為成為楷模。昨她發文透露，先前她便介紹過一位台灣之光、美國紐約醫學中心重症專家Tina，最近她跟Tina聊天，對方透露護理照顧的經驗也很值得分享討論，「我雞婆的個性又燃起了熊熊烈火，當然跟我一起住的酸民家人們還是不斷潑我冷水！But我就是沒在管的！」

賈永婕請到美國資深護理師分享經驗。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕私下詢問台灣的醫護人員，確定大家都很需要，不會造成對方負擔後，便向亞東醫院護理部主任周繡玲聯絡，周主任提議今天10日上午正好有線上研討會，建議可請紐約醫學中心的資深護理師Erin、Sarah來跟大家分享，Tina也願意擔任翻譯幫忙。

賈永婕回應網友誇獎。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

見此，網友笑說：「你完全打敗小S，也取代林志玲地位了!!」、「原本心中的女神是志玲，現在就決定是你了！！！」，賈永婕開心回：「bingo」、「喔耶」，另有人問：「下一任國黨立委就是妳了！加油！」，賈永婕秒拒絕：「才不要勒（咧），我要自由自在啦！」，其他人則讚她說：「這下演唱會要加場了 ，你準備好了嗎？」、「酸民的鼓勵就是你成長的動力」、「你真的是天使耶，太厲害了，你老公兒子女兒如果再酸妳，就叫他們把你捐出來，台灣需要妳」。

賈永婕秒拒絕參政。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

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