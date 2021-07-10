Ikea熱狗美食當前，民眾嘴饞忍不住在戶外狂嗑，警方接獲檢舉前往取締。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

有民眾買了熱騰騰的熱狗，當下就吃了起來，遭警方開罰。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

國內三級警戒持續延至7月26日，高市仍實施「餐飲嚴禁內用」，也禁止戶外邊走邊吃，但有民眾仍敵不過美食誘惑，Ikea1份要價25元熱狗，熱騰騰的買了不吃，似乎對不起自己，轄區警方巡邏發現有11人在戶外脫罩狂嗑熱狗，依法開出罰單，每張可罰3000元至15000元。

高市前鎮警分局日前接獲檢舉，指轄區中華五路上的Ikea店前，有民眾未戴口罩大辣辣吃熱狗，警方獲報後到場，民眾見警車出現，趕緊拉上口罩；由於Ikea熱狗一份要價25元，餐廳在疫情期間無法內用，不少民眾在店內買了熱狗，忍不住美食的誘惑，一走出店外，或站或坐，就在戶外狂嗑，復興路派出所警方接獲不少檢舉，決定加強取締。

警方近一周來，在Ikea店外巡邏取締，發現一對情侶未戴口罩大啖熱狗，趨前規勸取締時，情侶見到警方顧不得嘴角還殘留番茄醬，準備拉上口罩時，已來不及，雖男子辯稱只是短暫脫下口罩飲食，希望警方通融，但警方不手軟，仍依傳染病防治法第37條第1項第6款未戴口罩規定告發，函請衛生局裁罰，並告知2人若有疑慮也可向衛生局提申訴。

警方在Ikea店前執行取締勤務，1周以來，已告發11件未戴口罩吃熱狗的違規行為，每張可罰3000元至15000元；警方呼籲，民眾享受美食時，仍須遵守疫情期間的規定，否則為了吃美食反傷了荷包，得不償失！