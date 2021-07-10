中央流行疫情指揮中心近日宣布全國3級警戒延長至7月26日，並提及如健身房將「微解封」，但提供長者、失智症患者活動的日照中心、失智據點卻未開放，對此，家庭照顧者關懷總會等數個團體發起「一人一信給總統」，「工作人員、收托對象已接種新冠肺炎疫苗，持續封鎖沒有道理」，呼籲應開放日照與失智據點。

家庭照顧者關會總會秘書長陳景寧表示，目前政府許多措施總是忽略長照被照顧者的需求，如防疫照顧假僅限照顧停課的學生，但日照中心5月中旬就關閉至今，導致長者需要由家中照顧，但這些需要照顧家中長者的勞工卻無法請「防疫照顧假」外，被迫中止工作，遑論防疫照顧津貼。

陳景寧說，雖然長照2.0仍提供居家服務，但許多照服員因憂心染疫風險，使原本人力短缺的居家照顧服務人力更顯捉襟見肘；她提及，如近日新竹就有1名孫子因不堪長照壓力弒親悲劇。

陳景寧說，長照中心人員已列在第5類優先施打對象，許多長者也是優先接種對象，呼籲政府可先開放已接種疫苗的長照機構、長者等優先解封。

陳景寧提及，但目前各地失智據點人員未納入優先接種對象中，呼籲應比照長照中心人員優先接種。