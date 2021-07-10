看來為了抬高自己在自由市場的身價，籃網後衛丁維迪什麼話都敢講出來！即將跳脫自己跟籃網最後1年1230萬美元合約的丁維迪，面對包含快艇、湖人、熱火、獨行俠等隊都有興趣招募他的謠言，他竟把「歪腦筋」動到籃網老闆蔡崇信身上。

「一些NBA球隊老闆的財力雄厚，可是他們的流動資金不多，所以可能無法跟其他老闆一樣願意付出那麼多的豪華稅，」丁維迪受訪表示，「但蔡崇信跟鮑爾曼(快艇老闆)都是超級、超級、超級有錢的人，他們可在豪華稅上為所欲為。」

「如果籃網同意，且告訴我一起爭冠，我也會全力以赴，我一直都在這樣做，我的第一份合約已經證明這點，」丁維迪說，「假如一名先發控衛市場價年薪2500萬美元，這代表其他球隊也出得起，我跟籃網續約5年1.25億美元也算合理。」

其實丁維迪自己也很清楚，目前擁有厄文、哈登兩大明星後衛的籃網，根本不太可能需要把他留下，更何況他才從右膝前十字韌帶撕裂重傷恢復，他會如此跟蔡崇信嗆聲，無非想要繼續抬高自己身價，且希望其他球隊趕緊跟他完成合約談判罷了。