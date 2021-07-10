為讓雙北以外食饕與吃貨亦能吃到全台唯一五星級飯店日式壽喜燒鍋物，台北晶華酒店今（10)日宣布，點餐平台「晶華美食到你家Take Regent Home」，推出「重磅雙饗壽喜燒」全台低溫宅配免運費活動，館內式鍋物料理專門店「三燔本家」廚藝團隊備妥重達一公斤的頂級美國肩胛牛肉以及丹麥梅花豬，搭配季節時蔬皿、讚岐烏龍麵與壽喜燒醬汁，為消費者配送到府，從基隆到屏東、全台送透透，每組含運費只要1760元，此套餐同時也提供自取85折優惠，

壽喜燒(Sukiyaki)是源自於日本的一種料理方式，也被稱為「鋤燒」，享用時只要將蔬菜與肉片等不同的涮料放入滾燙的醬汁中涮熟即可，是一種「沒有湯的火鍋」。據傳這道料理最早是由日本農民所發明，農人們在農事繁忙時，為求省事便利、會將鐵製的鋤頭或犁底部拆下，取其扁平的部分將肉類放置其上加熱食用，是一種就地取材的烹飪巧思，演變至今，取代鋤頭的是油亮精緻的鑄鐵鍋，烹煮的食材除了肉類之外、蔬菜等涮料也比以往來得多元且講究，各式搭配烹調的鹹甜醬汁更是千變萬化，廣受大眾歡迎的結果讓美味的壽喜燒和涮涮鍋並駕齊驅、成為日本人喜愛的一種鍋物料理。

晶華三燔本家「重磅雙饗壽喜燒套餐」內容包括半公斤精切成0.2公分厚片的頂級美國肩胛牛肉、半公斤口感柔嫩的丹麥梅花豬、季節時蔬皿以及?岐烏龍麵，美味的靈魂-壽喜燒醬汁是以日本清酒、醬油與砂糖等慢熬後，再放入昆布浸泡三天製作而成的精華，為整鍋美味畫龍點睛。此次開放的全台低溫宅配服務，可以讓消費者輕鬆在家、透過安全無虞的宅配到府服務，享受三燔本家經典道地日式滋味。此套餐同時也提供自取85折優惠，為方便消費者取餐，台北晶華酒店在飯店側門、中山北路二段39巷開設了「免下車安心取餐區」，方便消費者取餐。