《北京日報》報導，從今年10月1日起，持《外國人永久居留身份證》及《港澳台居民居住證》人員，可以參加北京市城鄉居民基本養老保險。

北京市人力資源和社會保障局、北京市財政局近日發布《關於持〈外國人永久居留身份證〉及〈港澳台居民居住證〉人員參加北京市城鄉居民基本養老保險有關問題的通知》。

通知明確，在北京市居住但未就業、年滿16週歲未滿60週歲（不含在校生）、持有本市取得的《外國人永久居留身份證》或《港澳台居民居住證》的人員，證件在有效期內，可以參加本市城鄉居民基本養老保險。

符合參保條件的人員，可以在首次取得《外國人永久居留身份證》的住宿登記地或《港澳台居民居住證》簽發機關所在地區社保經辦機構辦理參保登記，並按國家和本市有關規定繳納城鄉居民基本養老保險費。

年滿60週歲且未領取國家規定的基本養老保障待遇的人員，符合下列情形之一，可以按月領取城鄉居民基本養老保險待遇：累計繳納城鄉居民基本養老保險費滿15年；2012年9月25日超過45週歲的外國人，自符合參保條件起逐年不間斷繳費。

10月1日起，持《港澳台居民居住證》人員將可參加北京城鄉居民基本養老保險。